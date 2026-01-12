scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर बिकरु कांड: खुशी दुबे ने जताया अखिलेश यादव का आभार? बोली- 'गरीब ब्राह्मण बेटी की मदद के लिए धन्यवाद'

बिकरू कांड के बाद चर्चा में आई खुशी दुबे की मां का लखनऊ में सफल ऑपरेशन हुआ. आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से इलाज रुका था. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहल पर पार्टी ने इलाज का पूरा खर्च उठाया, जिसके बाद खुशी ने भावुक वीडियो साझा किया है.

Advertisement
X
खुशी दुबे को बिकरू कांड में करीब दो साल जेल में बिताने पड़े थे (Photo- Screengrab)
खुशी दुबे को बिकरू कांड में करीब दो साल जेल में बिताने पड़े थे (Photo- Screengrab)

कानपुर बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे की मां गायत्री का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इलाज में देरी हो रही थी, जिसके बाद खुशी दुबे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद मांगी. अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने इलाज और दवाओं का पूरा खर्च वहन कर यह ऑपरेशन कराया. अब खुशी की मां की हालत स्थिर है और उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए सपा प्रमुख का धन्यवाद किया है.

आर्थिक तंगी बनी थी इलाज में बाधा

खुशी दुबे को बिकरू कांड के बाद करीब दो साल जेल में बिताने पड़े थे, जिस दौरान उनकी मां की सेहत लगातार बिगड़ती गई. डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बेहद जरूरी बताया था, लेकिन परिवार के पास संसाधनों की भारी कमी थी. कई जगह गुहार लगाने के बावजूद जब कहीं से मदद नहीं मिली, तो खुशी ने सीधे सपा मुखिया अखिलेश यादव से संपर्क साधा.

सम्बंधित ख़बरें

दंगल: यूपी में SIR के आंकड़े से किस पार्टी को नफा- किसे नुकसान?
Why Akhilesh Yadav changed his stance on UP SIR data
यूपी में SIR के आंकड़ों पर अखिलेश ने EC से पूछे 3 बड़े सवाल, देखें
Political significance of pda panchang released by akhilesh yadav in 2027
अखिलेश यादव ने जारी किया PDA पंचांग, जानिए UP चुनाव को लेकर प्लान
अखिलेश यादव ने किया PDA पंचांग का विमोचन (Photo: X/ @yadavakhiles)
अखिलेश लाए अपना PDA पंचांग, क्या यूपी चुनाव से पहले बदल पाएंगे माहौल?
यूपी में क्या SIR के मुद्दे में जान फूंक पाएगा विपक्ष? देखें हल्ला बोल

सपा ने निभाई जिम्मेदारी, खुशी ने जताया आभार

पार्टी के निर्देश पर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराकर गायत्री का इलाज शुरू कराया गया. शनिवार को ऑपरेशन होने के बाद खुशी दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया. 

वीडियो में उन्होंने बताया कि संसाधनों के अभाव में मां का इलाज टल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव के सहयोग से अब उनकी मां की हालत स्थिर है. उन्होंने इस मदद के लिए सपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement