कन्नौज में बिजली कनेक्शन काटने पर बवाल, कंधे पर नंगी तलवार लेकर कर्मचारियों को दौड़ाया

कन्नौज जिले में बिजली बकाया वसूली अभियान के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक नंगी तलवार लेकर बिजली कर्मियों पर दौड़ पड़ा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद बिजली कर्मचारी दहशत में आ गए और जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक खुलेआम तलवार लहराते हुए गाली-गलौज और धमकी देता दिखाई दे रहा है. मामले को लेकर बिजली कर्मियों ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कन्नौज जिले के थाना सौरिख क्षेत्र अंतर्गत चौकी खड़नी के ग्राम रूरा का है. बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी विपिन, पुष्पेंद्र और अवधेश गांव में बिजली बकाया वसूली अभियान के तहत पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गांव निवासी सुमंत बाथम पुत्र रामलाल बाथम के घर की जांच की, जहां बिजली बिल बकाया पाया गया. नियमों के अनुसार बिजली कर्मियों ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया. इसी बात से नाराज होकर सुमंत बाथम ने पहले तो बिजली कर्मियों से बहस की और फिर गुस्से में घर के अंदर जाकर नंगी तलवार उठा लाया.

तलवार लेकर कर्मियों पर दौड़ा युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुमंत हाथ में नंगी तलवार लेकर बाहर निकला और बिजली कर्मियों की ओर दौड़ पड़ा. अचानक हुए इस हमले से कर्मचारी घबरा गए और जान बचाने के लिए पीछे हटने लगे. युवक ने तलवार कंधे पर रखकर बिजली कर्मियों को धमकाया और उनके साथ जमकर गाली-गलौज की. घटना के दौरान युवक का आक्रोश लगातार बढ़ता गया. वह तलवार लहराते हुए गांव की गलियों में घूमता रहा और बिजली कर्मियों के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों को भी डराता रहा. काफी देर तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

Advertisement

पत्नी को भी दी जान से मारने की धमकी

घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया, जब युवक की पत्नी तलवार छीनने के लिए बीच में आई. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति को समझाने और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में बेकाबू युवक ने उसे भी नहीं बख्शा. आरोप है कि सुमंत ने अपनी पत्नी को भी गर्दन काटने की धमकी दी और धक्का देकर वहां से भगा दिया. इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद लोग और ज्यादा सहम गए. महिला किसी तरह जान बचाकर वहां से हट गई.

घंटों तक गांव में दहशत का माहौल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुमंत काफी देर तक गांव में नंगी तलवार लेकर घूमता रहा. वह कभी सड़क पर, तो कभी बिजली कर्मियों के पीछे-पीछे तलवार लहराते हुए नजर आया. इस दौरान गांव में दहशत का माहौल बना रहा और लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए. ग्रामीणों का कहना है कि युवक तलवार लेकर नाचता और धमकियां देता रहा. किसी ने भी उसके पास जाने या उसे रोकने की हिम्मत नहीं की. बिजली कर्मी किसी तरह मौके से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे. घटना के दौरान किसी ग्रामीण ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक खुलेआम नंगी तलवार लेकर धमकी दे रहा है और लोग डर के मारे दूरी बनाए हुए हैं.

Advertisement

बिजली कर्मियों ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

घटना के बाद संविदा बिजली कर्मी विपिन, पुष्पेंद्र और अवधेश ने चौकी खड़नी में लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी काम करते समय उनके साथ जानलेवा हमला किया गया और उन्हें गंभीर धमकियां दी गईं. बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर समय रहते वे वहां से नहीं हटते, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण को संज्ञान में लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और बिजली कर्मियों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. आरोपी युवक की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----