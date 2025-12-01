संभल में आज से कल्कि महोत्सव का आगाज, रामभद्राचार्य करेंगे 'विश्व की पहली' कल्कि कथा, 10 हजार लोगों के बैठने का इंतजाम

यूपी के संभल स्थित एचौड़ा कंबोह में आज से सात दिवसीय भव्य कल्कि महोत्सव का आगाज हो रहा है. यह आयोजन इस बार खास है क्योंकि इसमें जगद्गुरु रामभद्राचार्य विश्व में पहली बार कल्कि कथा का वाचन करेंगे. इस कथा का शुभारंभ हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा के साथ होगा. संभल को धार्मिक ग्रंथों में भगवान कल्कि की अवतरण स्थली माना जाता है.



कल्कि कथा से होगा कलयुग का उद्धार

और पढ़ें

कल्कि महोत्सव के आयोजक कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि जिस तरह सदियों से राम कथा और कृष्ण कथा होती रही है, उसी परंपरा में अब पहली बार भगवान कल्कि की कथा का वाचन होगा. पुराणों में वर्णन है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में संभल की पावन धरती पर होगा.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह विश्व की पहली कल्कि कथा है, जो कलयुग में पापों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसका मुख्य उद्घोष है- 'श्री कल्कि का अवतार, कलयुग का उद्धार.'

10 हजार लोगों का पंडाल और कड़ी सुरक्षा

इस महोत्सव के लिए 10 हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाला विशाल पंडाल तैयार किया गया है. साथ ही, लगभग एक हजार साधु-संतों के प्रवास हेतु टेंट की कुटिया भी बनाई गई हैं. महोत्सव में देश के कई बड़े साधु संत और विभिन्न प्रदेशों के मंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे. बड़े कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक डिप्टी एसपी, तीन थानों की पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है.

Advertisement

प्रधानमंत्री सहित कई CM को भेजा निमंत्रण

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े राजनेताओं को निमंत्रण भेजा है.

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री दिगंबर कामत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री कल्कि धाम का निर्माण कार्य लगातार जारी है, और इस बीच कथा का आरंभ होना एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन है.

---- समाप्त ----