व्हाट्सएप चैट देख खूब लड़ा पति, फिर चला गया ऑफिस, नई दुल्हन ने दे दी जान

झांसी में नवविवाहिता काजल पटेल की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. व्हाट्सएप चैट को लेकर हुए विवाद के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई. मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना और साजिश का आरोप लगाया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के इंतजार में जांच आगे बढ़ा रही है.

नई दुल्हन ने दे दी जान (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक नवविवाहिता की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शादी के महज दस महीने बाद ही एक युवा महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. घटना की वजह जहां पति-पत्नी के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर हुआ विवाद बताई जा रही है, वहीं मायके पक्ष ने इसे दहेज उत्पीड़न से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला अब सिर्फ घरेलू कलह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दहेज प्रताड़ना और साजिश की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसी साल हुई थी शादी

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कम्पाउंड मोहल्ले में रहने वाली 25 साल की काजल पटेल की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. काजल की शादी इसी वर्ष 24 फरवरी 2025 को झांसी रेल मंडल में TTE के पद पर तैनात भुवनेंद्र पटेल से हुई थी. दोनों पिछले कुछ महीनों से मिशन कम्पाउंड में रह रहे थे.

पति ने किसी से चैट करते देखा तो हुई लड़ाई

परिजनों के मुताबिक, शनिवार को काजल घर पर व्हाट्सएप चला रही थी. तभी पति ने उसे किसी से चैट करते हुए देख लिया. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद के कुछ समय बाद पति ड्यूटी के लिए निकल गया. इसके बाद काजल ने जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

दहेज प्रताड़ना का आरोप

वहीं मृतका के फूफा अरविंद कुमार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी के समय काजल के परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दान-दहेज दिया था, इसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर काजल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने आशंका जताई कि काजल ने खुद जहर खाया या उसे जबरन खिलाया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पत्नी ने खा लिया जहर

परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद जब उन्होंने काजल का मोबाइल फोन मांगा, तो ससुराल पक्ष ने देने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि पूरे मामले में सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, सीपरी बाजार थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में पति-पत्नी के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर विवाद की बात सामने आई है. इसी के बाद काजल द्वारा ज़हर खाने की सूचना मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मायके पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

