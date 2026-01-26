scorecardresearch
 
Republic Day की तैयारी के दौरान झांसी जेल के डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत

झांसी जेल में तैनात डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और वर्दी तैयार करते समय उन्हें सीने में दर्द हुआ. परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सुरेंद्र कुमार हाल ही में गाजियाबाद से झांसी ट्रांसफर होकर आए थे. घटना के बाद विभाग और परिवार में शोक का माहौल है.

डिप्टी जेलर की मौत. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से दुखद खबर सामने आई है. जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से उस वक्त मौत हो गई जब वो गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे. इस अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन और पूरे विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार (56) के रूप में हुई है, जो हाल ही में गाजियाबाद से ट्रांसफर होकर झांसी जिला जेल में तैनात हुए थे. जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि रविवार रात सुरेंद्र कुमार को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वर्दी तैयार करते समय बिगड़ी तबीयत

मृतक के बेटे योगेश के मुताबिक, सुरेंद्र कुमार रविवार देर रात जेल से घर लौटे थे. वह अगले दिन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. परिजन घबरा गए और बिना देरी किए उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि सुरेंद्र कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है.

थोड़े दिनों पहले हुआ था ट्रांसफर

इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. सुरेंद्र कुमार अपने परिवार के लिए मजबूत सहारा थे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सोमवार को परिवार शव को उनके पैतृक गांव, मुरादाबाद जिले ले गया, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

जेल प्रशासन ने सुरेंद्र कुमार को एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी बताया है. सहकर्मियों का कहना है कि वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहते थे और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारी करते थे. अचानक हुए उनके निधन से विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है.
 

