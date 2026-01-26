Republic Day की तैयारी के दौरान झांसी जेल के डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से दुखद खबर सामने आई है. जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से उस वक्त मौत हो गई जब वो गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे. इस अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन और पूरे विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार (56) के रूप में हुई है, जो हाल ही में गाजियाबाद से ट्रांसफर होकर झांसी जिला जेल में तैनात हुए थे. जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि रविवार रात सुरेंद्र कुमार को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वर्दी तैयार करते समय बिगड़ी तबीयत

मृतक के बेटे योगेश के मुताबिक, सुरेंद्र कुमार रविवार देर रात जेल से घर लौटे थे. वह अगले दिन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. परिजन घबरा गए और बिना देरी किए उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि सुरेंद्र कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है.

Advertisement

थोड़े दिनों पहले हुआ था ट्रांसफर

इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. सुरेंद्र कुमार अपने परिवार के लिए मजबूत सहारा थे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सोमवार को परिवार शव को उनके पैतृक गांव, मुरादाबाद जिले ले गया, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

जेल प्रशासन ने सुरेंद्र कुमार को एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी बताया है. सहकर्मियों का कहना है कि वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहते थे और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारी करते थे. अचानक हुए उनके निधन से विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है.



---- समाप्त ----