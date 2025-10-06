गाजियाबाद: रेप, बीफ खाने का दबाव, कलमा पढ़ने को किया मजबूर... IPL कॉमेंटेटर, भोजपुरी एक्टर मनी मेराज गिरफ्तार

गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने एक मशहूर भोजपुरी एक्टर, IPL कॉमेंटेटर और करोड़ों फॉलोवर वाले यूट्यूबर मनी मेराज को पटना (बिहार) से गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी से पहले एक साथी महिला यूट्यूबर ने मनी मेराज पर रेप, धर्म परिवर्तन, गर्भपात और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए 18 सितंबर को खोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को गाजियाबाद लाया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मनी मेराज पहले मुर्गा काटने का काम करता था. धीरे-धीरे उसने सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई. सफलता के बाद उसने भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया और हाल ही में उसकी एक फिल्म भी रिलीज हुई. इतना ही नहीं, उसने Jio TV पर IPL में भोजपुरी भाषा में कमेंट्री भी की थी.

अप्राकृतिक संबंध बनाए

साथी महिला यूट्यूबर ने आरोप लगाया है कि मनी मेराज ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की, फिर उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया. महिला के मुताबिक, आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और गर्भपात करवाने को मजबूर किया. पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी और उसके परिवार ने बीफ खाने के लिए दबाव डाला और कलमा पढ़ने को मजबूर किया.

Advertisement

महिला के लाखों रुपये ठगे

महिला के अनुसार, यह सिलसिला पिछले तीन सालों से चल रहा था. आरोपी ने न केवल उसका शोषण किया बल्कि उससे लाखों रुपये भी ठग लिए. इस मामले की पुष्टि करते हुए एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि “खोड़ा पुलिस टीम ने मुकदमे की गहन जांच के बाद आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.” गाजियाबाद पुलिस अब इस हाई-प्रोफाइल ‘लव जिहाद’ के एंगल में केस में आरोपी से पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----