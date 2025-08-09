महिला IAS ने होटल कारोबारी पर लगाए गंभीर आरोप... लखनऊ में सामने आया हाई-प्रोफाइल मामला, जांच शुरू

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है. यहां युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग की महानिदेशक और महिला आईएएस चैत्रा वी. ने एक होटल कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अधिकारी का कहना है कि कारोबारी नरेन राज, उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल बिजनेस में पार्टनर हैं, नरेन ने बिजनेस में घाटा होने के बाद उन पर बड़े होटल कारोबारियों से मिलवाने का दबाव बनाया. मांग ठुकराने पर कारोबारी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज कराई एफआईआर में महिला अफसर चैत्रा वी ने कहा कि होटल कारोबारी नरेन राज उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल कारोबार में साझेदार हैं. चैत्रा वी. के मुताबिक, कारोबार में घाटा होने के बाद नरेन राज ने उन पर बड़े होटल उद्यमियों से मुलाकात कराने का दबाव बनाया.

जब उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, इसके बाद कारोबारी ने उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. एफआईआर में कहा गया है कि यह प्रताड़ना कई हफ्तों से जारी है, जिससे उनके कार्य और निजी जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

महिला अफसर का कहना है कि नरेन राज के व्यवहार से उनका मानसिक संतुलन और काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है. इस मामले की पुष्टि आलमबाग थाने के इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने की है.

उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं पर सबूत इकट्ठा कर रही है, गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और तफ्तीश पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी है.

