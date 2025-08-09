scorecardresearch
 

Feedback

महिला IAS ने होटल कारोबारी पर लगाए गंभीर आरोप... लखनऊ में सामने आया हाई-प्रोफाइल मामला, जांच शुरू

यूपी की राजधानी लखनऊ में महिला IAS अफसर और युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग की महानिदेशक चैत्रा वी. ने एक होटल कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस से की गई शिकायत में महिला अफसर ने कहा कि होटल कारोबारी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. इस संबंध में आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

Advertisement
X
महिला आईएएस ने दर्ज कराई एफआईआर. (Photo: Representational)
महिला आईएएस ने दर्ज कराई एफआईआर. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है. यहां युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग की महानिदेशक और महिला आईएएस चैत्रा वी. ने एक होटल कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अधिकारी का कहना है कि कारोबारी नरेन राज, उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल बिजनेस में पार्टनर हैं, नरेन ने बिजनेस में घाटा होने के बाद उन पर बड़े होटल कारोबारियों से मिलवाने का दबाव बनाया. मांग ठुकराने पर कारोबारी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज कराई एफआईआर में महिला अफसर चैत्रा वी ने कहा कि होटल कारोबारी नरेन राज उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल कारोबार में साझेदार हैं. चैत्रा वी. के मुताबिक, कारोबार में घाटा होने के बाद नरेन राज ने उन पर बड़े होटल उद्यमियों से मुलाकात कराने का दबाव बनाया.

जब उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, इसके बाद कारोबारी ने उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. एफआईआर में कहा गया है कि यह प्रताड़ना कई हफ्तों से जारी है, जिससे उनके कार्य और निजी जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

jail
नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने पर युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1 हजार का जुर्माना भी लगाया 
kota alen institute fir
कोटा के एक कोचिंग संस्थान पर FIR, पढ़ाई के लिए दबाव बनाने का आरोप 
बीजेपी विधायक ने लैब रिपोर्ट को लेकर की शिकायत (फोटो- आजतक)
बोकारो: कोरोना जांच रिपोर्ट पर बवाल, BJP विधायक ने मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप  
लखनऊ में एसयूवी दौड़ाते मिले चार नाबालिग छात्र. (Photo: ITG)
लाल-नीली बत्ती लगी SUV दौड़ाते मिले चार स्कूली बच्चे… गाड़ी पर लिखा था फर्जी पदनाम 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में बच्चों से राखी बंधवाई (Photo: X@CMOUP)
सीएम योगी का आह्वान... हम जीयेंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए 

यह भी पढ़ें: मथुरा: यौन शोषण के मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित 6 अधिकारी सस्पेंड, महिला अफसर ने लगाए थे गंभीर आरोप

महिला अफसर का कहना है कि नरेन राज के व्यवहार से उनका मानसिक संतुलन और काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है. इस मामले की पुष्टि आलमबाग थाने के इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने की है. 

Advertisement

उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं पर सबूत इकट्ठा कर रही है, गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और तफ्तीश पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement