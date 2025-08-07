कानपुर में गंगा स्नान करने गया पति, पत्नी प्रेमी संग जेवर और बच्चा लेकर फरार

कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रिश्तों की एक और चौंकाने वाली दास्तान सामने आई है, जहां विश्वास और विवाह की मर्यादा को ठोकर मारते हुए एक महिला अपने पति की गैरमौजूदगी में प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. महिला सिर्फ खुद नहीं भागी, बल्कि घर की अलमारी से करीब 15 लाख रुपये के जेवर भी समेट ले गई और साथ में अपना मासूम बेटा भी ले गई.

यह वाकया कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाले अजय सिंह एक निजी कंपनी में काम करते हैं. सावन के पावन महीने में वे खेरेश्वर घाट गंगा स्नान के लिए घर से निकले थे. घर में उनकी पत्नी संगीता सिंह और उनका एकलौता बेटा था. लेकिन जब वे घर लौटे, तो उनके सामने जो दृश्य था, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी.

पड़ोसियों ने सुनाईं कहानी

घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था. पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि उनकी पत्नी एक युवक के साथ कार में बैठकर कहीं चली गई है. हैरान-परेशान अजय ने किसी अनहोनी की आशंका में जब ताला तोड़ा और घर के अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली पड़ी है और अंदर रखे गहने व नकदी गायब हैं.

प्रेमी के साथ लंबे समय से था अफेयर

अजय ने बताया कि उनकी पत्नी का लंबे समय से दीपक कटियार नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मोहल्ले वालों के मुताबिक, अजय के काम पर जाते ही दीपक अक्सर उनके घर आता था और संगीता के साथ समय बिताता था. कई बार दोनों को बाजारों में घूमते हुए भी देखा गया था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाया. अजय ने जब इस पूरी सच्चाई को जोड़ना शुरू किया, तो उन्हें समझ आ गया कि गंगा स्नान के दिन ही यह सब कुछ पहले से तय किया गया था. संगीता ने मौके का फायदा उठाया और घर में रखे कीमती जेवर, नकदी और अपने बेटे को लेकर प्रेमी दीपक के साथ फरार हो गई.

थाने में दर्ज कराई शिकायत

घटना के तुरंत बाद अजय सिंह शिवराजपुर थाने पहुंचे और इस पूरी घटना की तहरीर दी. उन्होंने साफ-साफ अपनी पत्नी संगीता सिंह और उसके प्रेमी दीपक कटियार पर आरोप लगाया कि दोनों पहले से साजिश के तहत यह सब कर रहे थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में एसीपी अमरनाथ यादव ने बताया, पीड़ित अजय सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संगीता और दीपक के बीच पहले से संबंध थे. फिलहाल दोनों की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----