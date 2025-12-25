पत्नी को गिफ्ट किया मकान, उसी में गला घोंटकर ले ली जान... ममेरे साले के चलते पति ने खेला खूनी खेल

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में संपत्ति विवाद और शक ने एक परिवार को तबाह कर दिया. कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में 23 लाख रुपये के मकान को लेकर हुए विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. जिस घर को कभी उसने प्यार और भरोसे की निशानी मानकर पत्नी के नाम कराया था, वही घर उसके जीवन का सबसे बड़ा फसाद बन गया.

ममेरे भाई के साथ रह रही थी पत्नी

मृतका की पहचान संगीता के रूप में हुई है. वह खेकड़ा में अपने ममेरे भाई राजीव के साथ रह रही थी. संगीता का पति रमनपाल गाजियाबाद के जलालाबाद गांव का निवासी है और पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, रमनपाल ने खेकड़ा में करीब 23 लाख रुपये की कीमत का एक मकान संगीता के नाम कराया था. बाद में यह मकान संगीता के ममेरे भाई राजीव के नाम हो गया, जिससे पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

भाई के नाम कर देती प्रॉपर्टी...

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रमनपाल को आशंका थी कि संगीता उसकी अन्य संपत्तियां भी राजीव के नाम कर सकती है. इसी शक और गुस्से ने उसे हिंसक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. आरोप है कि मंगलवार सुबह रमनपाल खेकड़ा स्थित घर में पहुंचा और विवाद के दौरान उसने संगीता की हत्या कर दी. वारदात उसी घर की चारदीवारी में हुई, जो कभी पति ने पत्नी के नाम कराया था.

हिरासत में लिया गया पति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी पति रमनपाल को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि विवाद की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सके.

इस मामले पर एएसपी बागपत प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि खेकड़ा इलाके में पति द्वारा पत्नी की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पड़ोसी और स्थानीय लोग हैरान हैं कि संपत्ति और शक के चलते रिश्ते इस कदर टूट सकते हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



