इश्क में डूबीं दो सहेलियां: महोबा की हेमा बनी 'दूल्हा', MP की पूजा को 'पत्नी' बनाकर लाई घर, अब हो रही मुंह दिखाई, जानिए प्रेम कहानी

यूपी के महोबा जिले के चरखारी कस्बे में रहने वाली 20 वर्षीय हेमा ने अपनी रिश्तेदार पूजा (18 वर्ष) के साथ 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर सबको चौंका दिया. बचपन से लड़कों की तरह रहने वाली हेमा को अपनी ननिहाल लबरहा (मध्य प्रदेश) की पूजा से प्यार हुआ, जो तीन साल की बातचीत के बाद विवाह में बदल गया. शुरुआत में विरोध के बावजूद अब दोनों परिवार साथ हैं. हेमा अपनी पत्नी पूजा को लेकर चरखारी स्थित घर पहुंची है, जहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बहू का स्वागत किया गया. यह शादी पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

दोस्ती से कोर्ट मैरिज तक का सफर

हेमा दिल्ली में फल की दुकान चलाती है, जबकि पूजा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली है. दोनों की मुलाकात ननिहाल में हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

पूजा ने बताया कि उसने हेमा को मन से अपना पति स्वीकार किया है और वह अपने फैसले पर अडिग रही. हालांकि पूजा के परिवार ने शुरू में कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब दोनों पक्ष इस रिश्ते के लिए तैयार हैं.

घर में गूंजे बधाई गीत और रस्में

चरखारी पहुंचने पर घर में नई बहू के आगमन जैसा माहौल दिखा. मुंह दिखाई और बधाई गीतों के साथ शादी के बाद की सभी रस्में निभाई जा रही हैं. हेमा का कहना है कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो भी वे साथ रहेंगे. फिलहाल हेमा काम पर जाती है और पूजा घर संभालती है.

परिवार ने दी खुशी-खुशी मंजूरी

हेमा की मां फूलबती ने इस शादी पर अपनी सहमति जताई है. उनका कहना है कि अगर बच्चे खुश हैं, तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं है. चार बहनों में तीसरे नंबर की हेमा के इस कदम ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है. पूरे इलाके के लोग इस अनोखे जोड़े को देखने के लिए उमड़ रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं.

