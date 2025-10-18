scorecardresearch
 

UP: हाथरस में 'फर्जी मुठभेड़' में गिरफ्तार दो लोग रिहा... SHO, इंस्पेक्टर निलंबित

हाथरस में डकैती के एक मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार दो लोगों को रिहा कर दिया गया है. जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

फेक एनकाउंटर में गिरफ्तार दो रिहा. (Photo: Representational )
हाथरस में डकैती के प्रयास के सिलसिले में फर्जी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए दो युवकों को "जांच के दौरान पाई गई कमियों" के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ समेत दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और सदर एसडीएम राजबहादुर सिंह और क्षेत्राधिकारी (नगर) योगेंद्र कृष्ण नारायण द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही है.

इससे पहले अधिकारियों के अनुसार 9 अक्टूबर को मुरसान थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के घर डकैती के प्रयास की सूचना मिली थी. शिकायत के बाद पुलिस ने एक "संक्षिप्त मुठभेड़" के बाद दो लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया. जिसमें एक के पैर में गोली लगी थी.

यह भी पढ़ें: शामली में एनकाउंटर... एक लाख का इनामी बदमाश नफीस ढेर, 34 से अधिक मामलों में चल रहा था वांछित

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान ओमवीर उर्फ ​​सोनू और देवा उर्फ ​​सूर्यदेव सिंह के रूप में हुई है, जो अलीगढ़ के इगलास इलाके के बाराकला गांव के निवासी हैं. हालांकि, दोनों आरोपियों के परिवारों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ फर्जी थी और निष्पक्ष जांच व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

बाद में परिवार अपनी मांग पर ज़ोर देने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मिले. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने तत्कालीन एसएचओ ममता सिंह और एंटी-थेफ्ट टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया और जांच एसडीएम और सर्किल ऑफिसर (सीओ) को सौंप दी. 

यह भी पढ़ें: यूपी: 8 साल में 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, 256 दुर्दांत अपराधी ढेर, एनकाउंटर में मेरठ जोन सबसे आगे

पुलिस ने पहले दावा किया था कि गिरफ़्तार किए गए लोगों के पास से दो देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. लेकिन जांच के बाद जांचकर्ताओं को दोनों के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिले. मामले की अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.

सीओ सिटी ने कहा कि जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर युवकों को रिहा कर दिया गया है. एसपी ने पुष्टि की कि "व्यापारी और पुलिस दोनों द्वारा दर्ज मामलों में युवकों के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. इसी आधार पर, एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपियों को रिहा कर दिया गया. 

