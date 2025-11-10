scorecardresearch
 

हापुड़ में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कई जिलों में था हिस्ट्रीशीटर

हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश मारा गया. देर रात हुई इस कार्रवाई में आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में ढेर हो गया. मृतक की पहचान संभल जिले के हिस्ट्रीशीटर हसीन के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ कई जिलों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. मौके से पिस्टल और कार बरामद हुई.

एनकाउंटर के बाद हथियार बरामद (Photo: Screengrab)
यूपी के हापुड़ जिले में देर रात पुलिस और गौकशी में लिप्त बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान जवाबी फायरिंग में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश हसीन गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएससी धौलाना भेजा, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को देखते ही बदमाश करने लगे फायरिंग

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौकश बदमाश प्रतिबंधित पशुओं को एकत्र कर उनके परिवहन की फिराक में हैं. इस पर थाना कपूरपुर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की. तभी कार सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हसीन गोली लगने से घायल हुआ जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

मौके से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है. मारे गए बदमाश हसीन के खिलाफ हापुड़, मुजफ्फरनगर, सम्भल, अमरोहा और गौतमबुद्धनगर जिलों में गौकशी, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

50 हजार रुपये का इनामी बदमाश ढेर

एसपी हापुड़ ने बताया कि हसीन पर थाना कपूरपुर के मुकदमा संख्या 144/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित होने के चलते 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उन्होंने कहा कि फरार अन्य अपराधियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है और घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

