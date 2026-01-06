scorecardresearch
 
चांदी के नाम पर ये क्या लूट ले गए हापुड़ वाले... हाइवे पर पलटा ट्रक तो सफेद धातु लूटने की मच गई होड़- VIDEO

उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां एक ट्रक हाइवे पर पलट गया. ट्रक पर सफेद धातु लदा था, जिसे लोगों ने चांदी समझ लिया और लूटने लगे. देखते ही देखते आलम यह हो गया कि बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिससे हाइवे जाम हो गया.

चांदी समझकर सफेद धातु लूटते लोग. (Photo: Screengrab)
यूपी के जनपद हापुड़ में थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में हाइवे पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब ततारपुर बाइपास से बुलंदशहर कट के पास हाइवे पर चलते एक ट्रक से सड़क पर संदिग्ध सफेद धातु गिर गई. सफेद धातु गिरते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और देखते ही देखते यातायात बाधित हो गया. बाइपास पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. इस मामले की किसी राहगीर ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया में वायरल कर दी.

जानकारी के अनुसार एक ट्रक गढ़मुक्तेश्वर की ओर से आता हुआ ततारपुर बाइपास के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहा था. जैसे ही ट्रक बुलंदशहर कट के पास पहुंचा, उसमें से सफेद रंग की कुछ धातु की वस्तुएं सड़क पर गिर गईं. इसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग रुक गए और सफेद धातु को चांदी बोलते हुए सड़क से उठाने में जुट गए. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और  उस धातु को उठाने लगे. मौके पर मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल गई कि सड़क पर गिरी सफेद धातु चांदी है.

जांच में जुटी पुलिस

इसी दावे के चलते भीड़ और अधिक बढ़ गई, जिससे बाइपास पर जाम की स्थिति बन गई. जाम की सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह यातायात को फिर से सुचारू कराया. इस मामले की किसी राहगीर ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया में वायरल कर दी. यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

थाना हापुड़ देहात प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल सफेद धातु के चांदी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस  मामले की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धातु किस वाहन से गिरी है और इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

