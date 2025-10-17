scorecardresearch
 

सिपाही ने नशे में बीच सड़क पर किया हंगामा, साथियों को गालियां दीं... वीडियो सामने आते ही हुआ एक्शन

हापुड़ में एक सिपाही ने सड़क पर नशे की हालत में जमकर हंगामा किया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सिपाही सड़क के बीच बैठा चिल्ला रहा था. साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हापुड़ पुलिस के आला अधिकारियों ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है.

सड़क पर बैठकर सिपाही ने किया हंगामा. (Photo: Screengrab)
हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही ने सड़क पर बैठकर हंगामा मचा दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना दिल्ली रोड पर हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति हापुड़ नगर कोतवाली में तैनात सिपाही रोहित है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिपाही नशे की हालत में सड़क पर पहुंचा और अचानक सड़क के बीच बैठकर चिल्लाने लगा. इसके साथ ही वह अपने साथियों को गालियां दे रहा था. मौजूद राहगीरों और वाहन चालकों में डर फैल गया. कई लोगों ने उसे सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार सड़क पर बैठ जाता और हंगामा करता रहा. इस दौरान ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और वाहनों की आवाजाही बाधित रही.

यहां देखें Video

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को सड़क के किनारे ले जाकर शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने उसे कोतवाली ले जाकर मामले की जांच शुरू की. वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया और आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया. पुलिस ने कहा कि ऐसे व्यवहार की किसी भी स्थिति में सहनशीलता नहीं बरती जाएगी और विभागीय नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'कैसे हाथ लगाया रे...', गाजीपुर में महिला सिपाही ने राजभर के कार्यकर्ता को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल

नशे की स्थिति में सिपाही का यह कृत्य न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा था, बल्कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने वाला था. वायरल वीडियो के माध्यम से पूरे जिले में यह घटना चर्चा का विषय बन गई. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. हापुड़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विभाग में अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी पुलिसकर्मियों को नियमों और आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है.

