'कैसे हाथ लगाया रे...', गाजीपुर में महिला सिपाही ने राजभर के कार्यकर्ता को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल

यूपी के गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के एक कार्यकर्ता को महिला पुलिसकर्मी ने पीट दिया. ये घटना एसपी कार्यालय में हुई. सुभासपा कार्यकर्ता एसपी को ज्ञापन देने आया था. आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला सिपाही को धक्का दे दिया, जिससे वो भड़क उठी. इसके बाद महिला ने उस कार्यकर्ता पर थप्पड़ की बरसात कर दी. साथ ही गालियां भी दीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, गाजीपुर एसपी कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक महिला सिपाही ने सुभासपा के एक कार्यकर्ता को कई थप्पड़ जड़ दिए.आरोप है कि कार्यकर्ता ने सिपाही को धक्का दिया था. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. देखें वीडियो-

आपको बता दें कि यह घटना बुधवार दोपहर के समय हुई. गाजीपुर में सुभासपा के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय में थे. कार्यकर्ता एक ज्ञापन देने के लिए एसपी से मिलने आए थे. इस दौरान एक महिला सिपाही ने एक कार्यकर्ता पर धक्का देने का आरोप लगाया. इसके बाद, सिपाही ने उस कार्यकर्ता को कई थप्पड़ मारे. थप्पड़ खाने के बाद कार्यकर्ता वहां से भाग गया.

क्यों हुआ ये सब?

दरअसल, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव पर एक टिप्पणी की थी, जिससे सुभासपा कार्यकर्ता नाराज थे. इसी को लेकर वो जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद एसपी कार्यालय पहुंचे थे. एसपी की गैरमौजूदगी में वे सीओ को ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे थे. उसी दौरान, एक कार्यकर्ता ने कथित तौर पर महिला सिपाही को धक्का दे दिया, जिसके बाद सिपाही का गुस्सा भड़क गया.

प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ऑफिस के बरामदे में पहुंचने की जल्दी में कार्यकर्ता का संतुलन बिगड़ गया और वो सिपाही के ऊपर गिर पड़ा. सिपाही को लगा कि उसे जानबूझकर धक्का दिया गया है, और उसने तुरंत थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. बाद में दूसरे सिपाहियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया.

धक्का देने का आरोप, जिलाध्यक्ष की सफाई

महिला सिपाही ने चिल्लाकर बार-बार कहा, "तूने कैसे धक्का दिया." इस पर सुभासपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने बताया कि एसपी कार्यालय के बाहर महिला सिपाही और एक अन्य व्यक्ति खड़े थे. कार्यकर्ता उनके बीच से होकर गुजरा, तो सिपाही को थोड़ा धक्का लग गया. सुरेंद्र राजभर ने इसे 'गलतफहमी में हुआ' बताया.

