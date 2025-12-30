लड़की ने शादी से किया इंकार, हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा युवक, ऐसे नीचे लाई पुलिस

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शादी से इनकार किए जाने पर एक युवक 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास हुई.

पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी पंकज के रूप में हुई है. पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में काम करता है. वह एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया. शादी से इनकार के बाद पंकज मानसिक रूप से परेशान हो गया. इसी तनाव में वह युवती के इलाके में पहुंचा और पास ही लगे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. युवक करीब तीन घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था. इसके बाद पुलिस ने युवती के पिता को भी मौके पर बुलाया.

काफी देर तक चली बातचीत और समझाने के बाद युवक नीचे उतरने के लिए राजी हुआ. पुलिस और परिजनों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस का कहना है कि युवक की काउंसलिंग कराई जा रही है और मामले की जांच जारी है.





