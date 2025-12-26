scorecardresearch
 
UP: कॉलेज कैंपस में 11वीं के छात्र को गोलियों से भूना, सोशल मीडिया के एक कमेंट ने ली जान

गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 11वीं के छात्र सुधीर भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात कोआपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में हुई, जहां छात्र को ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारी गईं. घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

मृतक छात्र की फाइल फोटो.(Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर 11वीं कक्षा के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात पिपराइच थाना क्षेत्र के कोआपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार दोपहर हुई. दिनदहाड़े हुई इस घटना से कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई. छात्र को ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक छात्र की पहचान पिपराइच थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी 17 वर्षीय सुधीर भारती के रूप में हुई है. बताया गया कि सुधीर दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी तीन बदमाश वहां पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां लगते ही सुधीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में महिला ने खुद अपने साथ हो रहे रेप का वीडियो बनाया, वही बना सबसे बड़ा सबूत

सोशल मीडिया कमेंट से शुरू हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, सुधीर का तीन दिन पहले गांव के ही एक युवक से सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट को लेकर विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया. गोली मारने के बाद आरोपी असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी और एक नाबालिग की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी एक ही गांव से जुड़े हुए हैं और आपसी रंजिश के चलते घटना हुई है.

गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गढ़वा तिराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. सड़क पर ईंट-पत्थर रखकर प्रदर्शन किया गया. मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पत्थरबाजी की कोशिश भी हुई, लेकिन हालात को काबू में कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाकर जाम समाप्त कराया. मृतक की चाची कविता ने बताया कि परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे चाहते हैं कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए.

पुलिस का बयान, जांच जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राजकरन नैयर और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर स्टेटस और कमेंट को लेकर विवाद हुआ था, उसी के चलते छात्र की हत्या की गई है. एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
