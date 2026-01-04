खाटू श्यामजी में भक्तों से लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश...बाप, बेटा और बहू समेत 18 सदस्य गिरफ्तार

राजस्थान की सीकर पुलिस ने देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम में भक्तों से लूटपाट करने वाली एक गैंग के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग में बाप, बेटा, बहू, पति पत्नी शामिल हैं. गैंग में 9 से ज्यादा महिलाएं हैं, जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के शहरों से 300 से 400 किमी दूर से लूटपाट करने के लिए आते थे. वहीं लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे.

ऐसे करते थे लूटपाट

यह लोग भीड़भाड़ वाली जगह पर लोगों के बीच में घुसकर उनको अपने बातों में लगाते और बड़ी ही चलाकी से पर्स से पैसे, मोबाइल, सोने चांदी के जेवरात, गले से चैन सहित अन्य सामान लूट कर फरार हो जाते थे. खाटू श्याम में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं. हमेशा यहां मेले जैसा माहौल रहता है. वहीं शनिवार, रविवार सरकारी अवकाश के अलावा एकादशी व त्यौहार के मौके पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं.

नए साल के मौके पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे थे. भीड़ के दौरान खाटूश्यामजी में लगातार बढ़ती जा रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. खाटूश्यामजी थाने के एसएचओ पवन कुमार चौबे ने बताया कि पूर्व में एकादशी और मासिक मेले के दौरान चेन स्नेचिंग, जेब काटने की कई घटनाएं सामने आईं थीं.

ऐसे में इस बार नए साल के मौके पर DST टीम के इंचार्ज वीरेंद्र यादव, कैलाश चंद यादव और टीम के साथ मिलकर प्लानिंग की गई. दर्शनों के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट एरिया तक सादे वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातों को कबूल कर लिया.

इसके बाद आरोपी भूमिका (20) पत्नी दीपक निवासी नरेडा पटोदी, पिंकी(27)पत्नी मनोज बावरिया निवासी बहरोड, पूजा(28) पत्नी सोनू निवासी नरेडा, टीना(29) पत्नी विकास निवासी नरेडा, शर्मिला (37) पत्नी रामचंद्र निवासी नरेडा, ज्योति (30) पत्नी राजकुमार निवासी फिरोजपुर, काजल (20) पुत्री सुंदरलाल निवासी झज्जर, राखी कुमारी (23) पुत्री रमेश निवासी गाजियाबाद, दर्शना(40) पत्नी राजू निवासी गाजियाबाद, कोमल(22) पुत्र रामानंद निवासी नरेडा, जयपाल(62) पुत्र चंद्रभान निवासी फिरोजपुर, राजकुमार (30) पुत्र जयपाल निवासी फिरोजपुर, जयकरण (34) पुत्र रमेश निवासी हरियाणा, मोहनसिंह (24) पुत्र भूपसिंह निवासी नरेडा, दीपक (22) पुत्र राजू निवासी नरेडा, भरतपाल(21) पुत्र राजेश निवासी नरेडा, रोहित (24) पुत्र किशनपाल, प्रवीण चौहान (23) पुत्र उम्मेद सिंह निवासी नरेडा को गिरफ्तार किया गया है. इन आरोपियों में भूमिका-दीपक पति-पत्नी हैं. इसके अलावा सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, जो बावरिया जाति के हैं.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चला रही तलाशी अभियान

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी मिलकर एक गैंग के रूप में काम करते हैं. ग्रुप हर महीने की एकादशी जैसे भीड़भाड़ वाले दिन यहां पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आता था. वारदात करने के बाद सभी लोग यहां से फरार हो जाते थे. खाटूश्यामजी में यह लोग मंदिर एग्जिट एरिया, मुख्य मंदिर परिसर जैसे भीड़भाड़ वाले जगह पर वारदात करते थे और मौका पाकर तुरंत वहां से फरार हो जाते थे.

SHO पवन कुमार चौबे ने बताया कि इस बार इतनी भीड़ होने के बावजूद भी चेन स्नेचिंग की एक भी घटना नहीं हुई. पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. इस गैंग की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है.

