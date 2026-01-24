scorecardresearch
 
गोल्डन टेंपल में वजू करने वाला आरोपी सुभान यूपी से गिरफ्तार, अमृतसर में केस दर्ज

गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर में वजू करते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वीडियो वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर लोगों ने गाजियाबाद में प्रदर्शन किया था जिसके बाद आरोपी सुभान रंगरेज को पकड़ा गया. अमृतसर में SGPC की शिकायत पर युवक के खिलाफ BNS की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)
पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वीडियो में एक मुस्लिम युवक पवित्र सरोवर के भीतर वजू करते हुए कुल्ला कर पानी वापस थूकता हुआ दिखाई देता है. वीडियो वायरल होने के बाद से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.

वीडियो वायरल होने के बाद युवक की पहचान गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के रहने वाले सुभान रंगरेज के रूप में हुई, जो लोनी में एक जिम संचालित करता है. सुभान हाल ही में अमृतसर घूमने गया था और वहीं उसने सरोवर में वजू करते हुए वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया. वीडियो में साफ तौर पर वह पवित्र जल में कुल्ला कर पानी वापस फेंकता दिख रहा है, जिसे सिख समुदाय ने धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन माना.

वायरल वीडियो से भड़का धार्मिक विवाद

गोलक टिप्पणी मामला: अकाल तख्त जत्थेदार के सामने पेश हुए CM भगवंत मान

विवाद बढ़ने के बाद सुभान रंगरेज ने एक 17 सेकंड का दूसरा वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. वीडियो में वह हाथ जोड़कर कहता दिखा कि उससे यह गलती अनजाने में हुई और उसे स्थान की पवित्रता की पूरी जानकारी नहीं थी. उसने सिख समुदाय से बेटे या भाई की तरह माफ करने की अपील की और वीडियो के साथ कैप्शन लिखा – 'दिल से माफी'.

शनिवार को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित थाना अंकुर विहार पर सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुभान रंगरेज को गिरफ्तार कर लिया. अंकुर विहार थाने के अधिकारी ने बतायचा कि आरोपी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

गिरफ्तारी के बाद जांच तेज

इधर अमृतसर में भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को लिखित शिकायत सौंपी. इसके बाद थाने में  भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है.

फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि वीडियो किस उद्देश्य से बनाया गया और क्या इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा थी.

 

