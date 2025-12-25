scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: गाजीपुर में गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन, वन विभाग जांच में जुटा, दम घुटने से मौत की आशंका

गाजीपुर के जमानियां रेंज के कालूपुर गांव में गंगा किनारे एक डॉल्फिन मृत अवस्था में मिली है. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डॉल्फिन को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. डीएफओ के अनुसार प्रथम दृष्टया पानी में दम घुटने से मौत की आशंका है. रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा.

Advertisement
X
गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन (Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)
गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन (Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)

गाजीपुर जिले में गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के मृत मिलने से हड़कंप मच गया. यह मामला जमानियां रेंज के कालूपुर गांव का है, जहां गंगा घाट के पास एक डॉल्फिन मृत अवस्था में पाई गई. स्थानीय लोगों ने जब डॉल्फिन को किनारे पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डॉल्फिन को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. फिलहाल डॉल्फिन की मौत के कारणों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पानी के अंदर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है.

गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन

सम्बंधित ख़बरें

Dolphin was rescued in Lucknow
लखनऊ की नहर में फंसी 6 डॉल्फिन, वन विभाग ने रेस्क्यू कर घाघरा नदी में छोड़ा
डॉल्फिन.
रंग लाई कोशिशें, गंगा में बढ़ी डॉल्फिन की आबादी, 8 राज्यों में से यूपी में सबसे अधिक संख्या
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखेंगी डॉल्फिन
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखेंगी खूबसूरत डॉल्फिन, बस चुकानी होगी इतनी फीस
इस तरह अमेजन नदी के किनारे डॉल्फिन मछलियों के शव मिल रहे हैं. (सभी फोटोः रॉयटर्स)
अमेजन नदी में 120 डॉल्फिन के शव मिले, मौत की वजह कर देगी हैरान
Sunita Williams Earth Return Photos
अंतरिक्ष में पैकिंग, अनडॉकिंग, लैंडिंग और डॉल्फिन वेलकम... सुनीता विलियम्स की वापसी के हाई मोमेंट्स

गाजीपुर के जिला वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डॉल्फिन की मौत गंगा के पानी में दम घुटने से हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. रिपोर्ट से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

वन विभाग के अनुसार मृत डॉल्फिन की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट, उम्र करीब 5 वर्ष और वजन लगभग डेढ़ कुंटल बताया जा रहा है. विशेषज्ञों की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है. बता दें, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन अनुसूची 1 की संरक्षित प्रजाति है और यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है. गाजीपुर जिले के सिधौना क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है. वन विभाग की टीम जब भी नाव से इस क्षेत्र में गश्त करती है तो हर चार से पांच मिनट में डॉल्फिन उछलते हुए दिखाई देती है.

Advertisement

डॉल्फिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वन विभाग द्वारा मछुआरों और स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें डॉल्फिन मित्र के रूप में जोड़ा जा रहा है, ताकि इस दुर्लभ जीव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल वन विभाग की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि डॉल्फिन की मौत प्राकृतिक थी या किसी लापरवाही का नतीजा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement