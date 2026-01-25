गाजियाबाद के फ्लैट में चल रहा था न्यूड वीडियो कॉल रैकेट, गंदी हरकतें करतीं 6 लड़कियां पकड़ीं

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में स्थित फ्लैट से पुलिस ने ऑनलाइन अश्लील गतिविधियों के संगठित धंधे का पर्दाफाश किया है. पुलिस कार्रवाई में छह महिलाओं और गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जो ऑनलाइन साइट के माध्यम से अंग प्रदर्शन कर अवैध रूप से कमाई कर रहे थे. पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, लैपटॉप, वेबकैम सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं.

वीडियो कॉल पर अश्लीलता

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिलाएं फ्लैट के अंदर लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने कैमरे लगाकर ऑनलाइन साइट से जुड़ती थीं. यूजर्स की मांग पर वीडियो कॉल कर STRIPCHAT साइट से अपनी असली पहचान छुपाते हुए, फर्जी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर अश्लील अंग प्रदर्शन और अश्लील बातचीत की जाती थी, जिसके बदले साइट से उन्हें पॉइंट्स मिलते थे. इन पॉइंट्स को बाद में पैसों में बदलकर गिरोह का सरगना सभी में बराबर-बराबर बांटता था. जबकि गिरोह में शामिल कुछ महिलाओं को 20- 25 हजार की मासिक सैलरी पर रख कर यह अश्लील काम कराया जाता था.

पुलिस को देखकर भागने लगे आरोपी

इस पूरे मामले में एसीपी वेब सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के एक फ्लैट में महिलाएं अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारा तो देखा गया कि छह महिलाएं ऑनलाइन साइट पर सक्रिय थीं और कैमरे के जरिए लोगों से जुड़कर अश्लील गतिविधियां कर रही थीं. पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने सभी को मौके से पकड़ लिया.

पूछताछ में गिरोह के सरगना हरिओम पांडेय ने पुलिस को बताया कि वे गैंग में शामिल महिलाओं के अश्लील अंग प्रदर्शन कर ऑनलाइन साइट से मिलने वाले पॉइंट्स के जरिए ही उनकी कमाई होती थी.

वही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मु0अ0सं0 013/2026 धारा 294 बीएनएस व धारा 66डी/67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह अवैध धंधा कब से चल रहा था और इसमें अन्य लोग या नेटवर्क जुड़े हैं या नहीं.

