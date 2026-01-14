scorecardresearch
 
गाजियाबाद: युवक को कार से कुचला, सड़क पर गिराकर डंडे बरसाए, तमंचे की बट से हमला

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरम पुलिस चौकी के पास तीन युवकों ने एक व्यापारी के बेटे ऋषि चौहान पर जानलेवा हमला किया. आरोपियों ने पहले कार से कुचलने की कोशिश की और करीब 10 फीट तक घसीटा, फिर डंडों और तमंचे की बट से पीटा. ऋषि गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने कार बरामद कर ली है और मुख्य आरोपी आयुष तेवतिया की तलाश जारी है.

तमंचे की बट और डंडों से हमला किया गया. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरम पुलिस चौकी के पास मंगलवार रात दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कार सवार तीन युवकों ने एक व्यापारी के बेटे को पहले कार से कुचलकर मारने का प्रयास किया और फिर लाठी-डंडों व तमंचे की बट से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार घायल की कमर और दोनों पैरों में कुल पांच जगह हड्डियां टूट गई हैं.

पहले भी मिल चुकी थी धमकी
घायल की पहचान कविनगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरम निवासी ऋषि चौहान के रूप में हुई है. ऋषि के पिता राजेश कुमार का रईसपुर के पास जैविक खाद बनाने का प्लांट है, जिसे वह अपने बेटे के साथ संचालित करते हैं. बताया गया है कि आरोपी आयुष तेवतिया निवासी सदरपुर पूर्व में भी कई युवकों के साथ मिलकर धमकी दे चुका है और दोनों पक्षों में पहले भी कहासुनी हो चुकी है.

10 फीट तक कार से घसीटा
मंगलवार रात ऋषि चौहान गोविंदपुरम के पास एनडीआरएफ रोड किनारे मूंगफली खरीद रहा था. इसी दौरान आयुष तेवतिया अपने दो साथियों के साथ कार से वहां पहुंचा और सीधे ऋषि को कुचलने का प्रयास किया. आरोप है कि ऋषि करीब 10 फीट तक कार से घिसटता चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

तमंचे की बट और डंडों से हमला किया
इसके बाद आरोपी कार से उतरे और ऋषि पर जानलेवा हमला कर दिया. तमंचे की बट और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए गए और हमलावरों ने धमकी दी कि गाजियाबाद में उनकी दादागिरी चलती है. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी दहशत फैलाते हुए अपनी कार छोड़कर फरार हो गए. भागते समय हमलावरों को हाथ में तमंचा लहराते हुए देखा गया.

घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की कार का पीछा कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और कार के शीशों में तोड़फोड़ की. सूचना पर गोविंदपुरम पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने हमलावरों की कार को कब्जे में ले लिया, जिसमें शराब की बोतलें और दो डंडे बरामद हुए हैं.

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि घायल ऋषि के चाचा शैलेश की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जिस कार से हमलावर आए थे उसे कब्जे में ले लिया गया है और मुख्य आरोपी आयुष तेवतिया की तलाश में दबिश दी जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

