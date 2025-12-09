scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीएम योगी के आदेश पर शहर-शहर शुरू हुई ऐसे लोगों की पहचान, मांगे गए फाेन नंबर और पहचान पत्र

यूपी में SIR सर्वे के साथ अवैध घुसपैठियों की पहचान तेज हो गई है. प्रयागराज के बाद अब लखनऊ में भी नगर निगम के कचरा प्रबंधन व सफाई कार्य में लगे मजदूरों का पूरा ब्यौरा यूपी एटीएस ने मांगा है. आशंका है कि कार्यदायी संस्थाओं में बांग्लादेशी व रोहिंग्या शामिल हो सकते हैं. सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सर्वे गहन हो और घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर किया जाए.

Advertisement
X
जांच करते पुलिस अधिकारी (Photo: ITG)
जांच करते पुलिस अधिकारी (Photo: ITG)

यूपी में SIR की कवायद के साथ एक बार फिर घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने की कवायद तेज हो गई है. प्रयागराज नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के बाद अब लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर बाहर करने की शुरुआत हो चुकी है.

यूपी एटीएस ने प्रयागराज के बाद अब लखनऊ नगर निगम में भी कूड़ा प्रबंधन के काम में लगे शहर भर के मजदूरों का लखनऊ नगर निगम से ब्यौरा मांगा गया है. एटीएस ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों से सफाई श्रमिकों की प्रमाणित सूची जिसमें निवास स्थान, पहचान प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर मांगा गया है.

डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की कवायद

सम्बंधित ख़बरें

गर्लफ्रेंड ने की लिव इन पार्टनर की हत्या. (Photo: Screengrab)
पति की मौत के बाद बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर से प्यार, फिर हत्या... लखनऊ में गर्लफ्रेंड ने लिवइन पार्टनर को मारा 
man at crime scene
महिला ने किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, मामूली विवाद पर उठाया भयानक कदम 
DGCA new airline rules affect passengers in Lucknow
लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन से लोगों में गुस्सा 
Flight cancellations led to chaos at various airports across country (Photo- PTI)
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर बिगड़ी यात्री की तबीयत, तोड़ा दम  
साथियों के साथ सिपाही महेंद्र सिंह (गुलाबी टीशर्ट में) Photo ITG
9777 नंबर की SUV... यूपी कफ सिरप कांड में सिपाही पर कार्रवाई 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईआर सर्वे गहनता से किया जाए घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर किया जाए. डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की कवायद भी शुरू हो गई है. ऐसे में इलाहाबाद लखनऊ कानपुर मेरठ जैसे बड़े शहरों में नगर निगम के कचरा प्रबंधन और सफाई के काम में लगे सफाई कर्मियों का ब्यौरा अब यूपी एटीएस भी जुटा रही है.

यूपी एटीएस बड़े शहरों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्यायो की मौजूदगी की जांच में जुट गई है. यूपी एटीएस ने प्रयागराज के बाद अब लखनऊ नगर निगम से भी शहर के कचरा प्रबंधन व सफाई कार्य में जुटे मजदूरों का ब्यौरा मांगा है. यूपी एटीएस को इनपुट मिले हैं कि लखनऊ नगर निगम में भी कार्यदाई संस्थाओं के माध्यम से शहर के कचरा प्रबंधन व सफाई के काम में अधिकतर बांग्लादेशी व रोहिंग्या लगे हैं.

Advertisement

नगर निगम या प्रशासन के अफ़सर जब किसी संदिग्ध से पूछताछ करते हैं तो वह आधार कार्ड से खुद को असम का बताते हैं. ऐसे में किसी आतंकी संगठन के मददगार या संगठन के नेटवर्क से सीधा जुड़ा कोई शख्स भी छिपा हो सकता है लिहाजा यूपी एटीएस ने नगर निगम के सभी ठेकेदारों से उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का नाम पता मोबाइल नंबर समेत पूरी जानकारी मांगी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement