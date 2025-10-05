'अब भीड़ नहीं, सैलाब आएगा...', बरेली लाठीचार्ज पर सुमैया राणा की भड़काऊ पोस्ट, लखनऊ में FIR, UP पुलिस को चुनौती देने का आरोप

UP News: राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. सुमैया राणा ने अपनी पोस्ट में यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस को खुली चुनौती दी थी.



सुमैया राणा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हाल ही में जुमे के बाद 'I LOVE Muhammad' के पोस्टर लेकर निकले लोगों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया.

सुमैया ने पुलिस कार्रवाई को 'बहुत ही ज्यादा शर्मनाक' बताया और कहा कि लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे.

उन्होंने यूपी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है. लखनऊ में अब 'भीड़ नहीं, सैलाब आएगा."

जान देने की बात

सपा की महिला नेता ने कहा, "हम लोग खुशी-खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि I LOVE Muhammad कहने लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके."

पुलिस ने दर्ज की FIR

एक लिखित तहरीर में दावा किया गया कि इस तरह के प्रसारण से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल संभावना है और यह मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने व बरगलाने का प्रयास है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है.

मामले की जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक अरुण कुमार को सौंपी गई है. पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के चुनौतीपूर्ण और धमकी भरे वक्तव्य देने के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

