UP: हाइवे बना मौत का रास्ता, बेकाबू स्कॉर्पियो ने तीन को कुचला, दो की मौत

यूपी के फतेहपुर जिले में शनिवार को एक ऐसा दर्दनाक मंजर सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर दिया. कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुरादीपुर इलाके में नेशनल हाईवे-2 पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे तीन लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

और पढ़ें

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला समेत दो की दर्दनाक मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा मुरादीपुर स्थित एनएच-2 पर हुआ, जहां तीन लोग सड़क पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और सीधे तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.

पुलिस ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

Advertisement

एक गंभीर घायल कानपुर रेफर

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल परिसर और घटनास्थल पर मातम का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में तेज रफ्तार वाहनों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं.

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है. पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.



---- समाप्त ----