पड़ोसी के घर खाना खाने पर भड़की पत्नी, गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से काट डाला

फतेहपुर में खाने को लेकर विवाद होने पर पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी. पत्नी ने पति को पड़ोसी के घर का खाना खाने से मना किया था, जिस पर गुस्साए पति ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पति ने की पत्नी की हत्या (Photo: Screengrab)
पति ने की पत्नी की हत्या (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मामूली विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. यह दर्दनाक घटना खखरेरू थाना क्षेत्र के ख्वाजीपुर गांव की है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

खाने को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान लल्ली देवी (60 वर्ष) के रूप में हुई है. दरअसल वह बुधवार को अपने पति रामनारायण पाल के लिए नलकूप पर खाना लेकर गई थी. जब उसने पति को खाना दिया, तो उसने कहा कि वह पहले ही पड़ोसी के घर खाना खा चुका है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

सम्बंधित ख़बरें

Women gather to worship the tomb in Fatehpur (Photo- Screengrab)
फतेहपुर: विवादित मकबरा-मंदिर स्थल पर पूजा करने पहुंची महिलाएं, पुलिस से हुई झड़प  
फतेहपुर: एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली 
फतेहपुर में बदमाश को लगी गोली (Photo: Screengrab)
फतेहपुर में पुलिस-लुटेरों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, दो गिरफ्तार  
Minor wedding
चोरी-छिपे मिला नाबालिग प्रेमी जोड़ा, करा दी शादी 
Child marriage
जंगल में मिलने गए नाबालिग प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने पकड़ा, करा दी शादी  

पति ने कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ हमला

बताया जा रहा है कि दोनों झगड़ते हुए नलकूप से घर की ओर लौट रहे थे. रास्ते में गुस्से में रामनारायण ने कोठरी में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वारदात इतनी निर्मम थी कि लल्ली देवी का गला कट गया और वह मौके पर ही गिर पड़ी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. 

घटना की जानकारी मिलते ही थाना खखरेरू पुलिस, फॉरेंसिक टीम और एएसपी महेंद्र पाल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में घेराबंदी की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

बेटी ने दर्ज कराई शिकायत

मृतका की बेटी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिछले तीन दिनों से माता-पिता के बीच पड़ोसी के घर खाना खाने को लेकर झगड़ा चल रहा था. उसने आरोप लगाया कि पड़ोसी अक्सर उसके पिता को शराब पिलाते थे, जिसके बाद वह घर में झगड़ा करता था.

एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा, 'घटनास्थल का फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कराया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

 

