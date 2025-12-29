scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का आरोप, चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान पादरी और उसका बेटा गिरफ्तार

फतेहपुर में चर्च की प्रार्थना सभा के दौरान अवैध धर्मांतरण के आरोप में पादरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है. बजरंग दल के विरोध के बाद मामला सामने आया. आरोप है कि हिंदू महिलाओं को पैसे, नौकरी और शिक्षा का लालच दिया गया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Advertisement
X
धर्मपरिवर्तन कराने के आरोप में दो गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो))
धर्मपरिवर्तन कराने के आरोप में दो गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो))

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक चर्च में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान अवैध धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में पादरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू महिलाओं को पैसे और अन्य प्रलोभनों के जरिए चर्च बुलाया गया था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 60 साल के पादरी डेविड ग्लैडियन और उनके 30 साल के बेटे अभिषेक ग्लैडियन के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के बाद स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को घेर लिया. हालांकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को सुरक्षित रूप से मौके से हटा लिया.

चर्च में धर्मांतरण का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Protest against Bangladesh
फतेहपुर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विहिप और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया आक्रोश
Bajrang Dal activist vandalized mazar in Fatehpur
बांग्लादेश पर गुस्साया बजरंग दल कार्यकर्ता, तोड़ डाली मजार
Bajrang Dal activist demolishing shrine in Fatehpur (Photo - Screengrab)
'यह बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है', फतेहपुर में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मजार तोड़ डाली
A Dalit girl becomes a victim of love jihad
फतेहपुर में लव जिहाद का मामला, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मुख्य आरोपी अदनान गिरफ्तार
एक ही इंसान को क्यों बार-बार काट रहे सांप? देखें अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय

जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि प्रार्थना सभा के बहाने हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उस समय चर्च के अंदर करीब 150 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं.

Advertisement

स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी वीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया. राधा नगर थाने के प्रभारी विनोद कुमार मौर्य ने बताया कि स्थानीय निवासी देव प्रकाश पासवान की शिकायत पर पादरी, उनके बेटे और सात अज्ञात लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पैसे, नौकरी और शिक्षा का लालच

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें रविवार को चर्च बुलाया गया था, जहां प्रार्थना के दौरान हिंदू आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. आरोप है कि धर्म बदलने पर 1,100 रुपये, नौकरी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का लालच दिया गया. विरोध करने वालों को भी चुप रहने के बदले पैसे की पेशकश की गई.

पुलिस ने बताया कि गांवों में प्रार्थना सभाओं के लिए प्रचार वाहन भी इस्तेमाल किए जा रहे थे. ऐसे ही एक प्रचार वाहन को प्रदर्शन के दौरान जब्त किया गया है, जिससे धार्मिक साहित्य भी बरामद हुआ है. क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने कहा कि चर्च में महिलाओं की मौजूदगी के उद्देश्य की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement