UP: प्यार के खिलाफ हुआ परिवार, प्रेमी जोड़ा पहुंच गया थाने, पुलिस ने मंदिर में करवा दी शादी

यूपी के झांसी में बुधवार को एक ऐसी शादी हुई जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. यहां एक प्रेमी युगल, जो पिछले कई सालों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे, परिवार के विरोध के बावजूद शादी करने के लिए रक्सा थाने पहुंच गए. पुलिस ने न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि दोनों परिवारों को समझाकर मंदिर में शादी भी करवा दी.

परिवार हुआ खिलाफ, थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा

जानकारी के अनुसार, 20 साल की मिथिलेश रैकवार और लहचूरा निवासी संजय रैकवार के बीच लगभग 7-8 साल से प्रेम संबंध थे. संजय के मामा कैलाश का घर मिथिलेश के घर के सामने है और वह लंबे समय से अपने मामा के यहां रह रहा था. सामने-सामने रहने से दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गई. दोनों ने जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं और शादी करने का निश्चय किया.

लेकिन जब इस रिश्ते की भनक मिथिलेश के परिवार को लगी तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. लड़की के परिजनों ने उसे डांटा-धमकाया और प्रेमी संजय से बातचीत करने से मना कर दिया. बावजूद इसके, प्रेमी युगल अपने फैसले पर अडिग रहे और बुधवार को बाइक से रक्सा थाने पहुंच गए.

पुलिस ने मंदिर में करवा दी शादी

थाने में पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और पाया कि वो बालिग हैं. इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिवारों को थाने बुलाकर बातचीत कराई. काफी समझाने-बुझाने के बाद दोनों परिवारों में सहमति बनी और शादी के लिए हरी झंडी मिल गई. पुलिस ने पास ही स्थित करौंदी माता मंदिर में दोनों की शादी करवाई. विवाह की रस्में पूरे रीति-रिवाज से संपन्न हुईं, जिसमें जयमाला और सात फेरे शामिल थे.

विवाह के बाद मिथिलेश ने खुशी जताते हुए कहा, 'आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, पुलिस ने हमारे साथ सहयोग किया और मेरी शादी मंदिर में कराई.' वहीं संजय ने कहा, 'हम 7-8 साल से प्रेम कर रहे थे और लड़की के परिवार के न मानने पर थाने आए थे, पुलिस ने हमारी मदद की और हमें शादी के बंधन में बांध दिया.'

