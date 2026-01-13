फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहुंचा किशोर, आपसी विवाद में दोस्त ने गोली मारकर कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश में इटावा के थाना बसरेहर क्षेत्र के अंतर्गत चांपानेर तिराहे पर झीनदुआ गांव के रहने वाला 17 साल के आर्यन यादव उर्फ एलिस की गोली मारकर हत्या कर दी .कहानी इस प्रकार से है कि मृतक आर्यन सोमवार की शाम करीब 6 बजे बल्लमपुर गांव में अपने दोस्त अंकित की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था .वहां आर्यन का अतुल नाम के युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया .झगड़ा इतना बढ़ गया कि अतुल ने आर्यन उर्फ एलिस के सीने में गोली मार दी .इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मौत के बाद वे लोग आर्यन की बाइक और शव को सिरसा गांव के पास चंपानेर मोड़ पर फेंक कर भाग गए .उधर से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची .शिनाख्त के बाद परिजनों को बुलाया गया .शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.



मृतक के चाचा नारायण ने बताया कि शाम को लगभग 6 बजे मेरे बेटे के पास आर्यन का फोन आया था, उसने कहा था कि बिट्टू जल्दी आ जाओ यहां अतुल नामक लड़के से झगड़ा हो गया है .जब तक यहां पहुंचे तो हमें यहां शव पड़ा मिला .हत्या करने वाले मारकर भाग गए,

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को ढूंढ निकाला. धड़पकड़ के दौरान गोली मारने वाले अतुल को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है .वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह आरोपित अतुल के बाएं पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार किया गया है .इस घटना में सहयोगी पंकज को भी गिरफ्तार किया गया है .इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है .अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है .

---- समाप्त ----