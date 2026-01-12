scorecardresearch
 
बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हालत में थी बेटी..., पिता की पड़ी नजर तो हो गया खूनी खेल

एटा जिले में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जैथरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सुहागपुर में प्रेम संबंधों से नाराज परिजनों ने प्रेमी युगल की धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतका के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हालत में थी बेटी, पिता की पड़ी नजर तो हुआ खूनी खेल (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में एटा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां प्रेम संबंधों के चलते एक प्रेमी युगल की हत्या कर दी गई.  प्रेमिका के परिजनों ने बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना के बाद आरोपी माता -पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

मामला जैथरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सुहागपुर का है, जहां प्रेमिका शिवानी से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी दीपक को परिजनों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसके बाद गुस्से और तथाकथित इज्जत के नाम पर दीपक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी गई. साथ ही उन्होंने शिवानी की भी जान ले ली. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और आरोपी परिजन घर छोड़कर फरार हो गए.

सूचना मिलते ही जैथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमी दीपक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया और इसे बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया.

SSP एटा श्याम नारायण सिंह ने कहा कि,'मामले की गहनता से जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह ऑनर किलिंग जैसा प्रतीत होता है. दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.'पुलिस ने मृतका शिवानी के माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, परिवार के अन्य सदस्य और संभावित आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
 
गांव में इस दोहरे हत्याकांड के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग सहमे हुए हैं और चारों तरफ इस वारदात की चर्चा है. प्रेम संबंधों को लेकर समाज में फैली संकीर्ण सोच और तथाकथित इज्जत के नाम पर हुई इस हत्या ने एक बार फिर कानून और इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे दोनों की मौत की सही वजह सामने आ सके. 

