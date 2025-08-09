Video: जब टोल प्लाजा पर अचानक आ गया हाथी, सूंड से तोड़ डाला कार का शीशा, फिर..

देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शनिवार शाम एक खौफनाक और हैरान करने वाला दृश्य सामने आया है. टोल प्लाजा के कर्मचारियों और राहगीरों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि यहां से गुजरते वक्त उन्हें एक जंगली हाथी से सामना करना पड़ेगा.

कार पर हाथी ने किया हमला

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे के आसपास अचानक एक जंगली हाथी टोल प्लाजा के पास आ पहुंचा. सबसे पहले वह टोल कार्यालय के पास पहुंचा और वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को अपनी ताकत से गिरा दिया. वहां मौजूद लोग हक्का-बक्का रह गए और अफरा-तफरी मच गई.

इसी दौरान एक कार, जिसमें चार यात्री सवार थे, उन्होंने हाथी के सामने से निकलने की कोशिश की. यह हरकत हाथी को नागवार गुजरी और वह अचानक आक्रामक हो उठा. उसने अपनी लंबी और मजबूत सूंड से कार को जोर का धक्का दिया, जिससे कार का पिछला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. कार में बैठे यात्री उस वक्त दहशत में आ गए और किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठे.

गनीमत यह रही कि हाथी ने सिर्फ एक बार हमला किया और फिर ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया. कुछ क्षण बाद वह शांत हो गया और धीरे-धीरे जंगल की ओर लौट गया. मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ.

स्थानीय लोगों का कहना है कि लच्छीवाला क्षेत्र के आसपास के जंगलों में अक्सर हाथियों की आवाजाही रहती है, लेकिन इस तरह टोल प्लाजा पर आना और वाहनों के इतने करीब पहुंचना बेहद असामान्य है. वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को चेताया है कि ऐसे समय में वाहन रोककर दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि हाथी को भड़काने पर गंभीर हादसा हो सकता है.

राहगीर ने बनाया वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे देखकर जहां हैरान हैं, वहीं कार में सवार यात्रियों की हिम्मत और किस्मत की भी तारीफ कर रहे हैं.



