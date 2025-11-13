scorecardresearch
 

Feedback

'बहुत पढ़ा-लिखा डॉक्टर था अदील, केवल पेशेवर रिश्ते रहे', सहारनपुर के साथी डॉ. बाबर ने आतंकी कनेक्शन पर तोड़ी चुप्पी

सहारनपुर के डॉ. बाबर ने सहकर्मी डॉ. अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद, अपनी गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उनका अदील से रिश्ता केवल पेशेवर था और वह जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं. डॉ. बाबर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लोकल पुलिस ने मिलकर अदील को गिरफ्तार किया था, और स्टाफ से उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ हुई थी.

Advertisement
X
सहारनपुर के डॉक्टर बाबर का बयान (Photo- ITG)
सहारनपुर के डॉक्टर बाबर का बयान (Photo- ITG)

यूपी के सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के डॉ. बाबर ने अपनी गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं. डॉ. बाबर, जो अपने सहकर्मी डॉ. अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए हैं. उन्होंने कहा कि उनका और अदील का रिश्ता केवल पेशेवर था. 

बाबर ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अदील ने मार्च में ही जॉइन किया था. उनका और डॉ. अदील का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था. अदील का स्वभाव हमेशा मिलनसार और पेशेवर रहा, जिसकी मरीजों या स्टाफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई.

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सहारनपुर की लोकल पुलिस ने मिलकर डॉ. अदील को गिरफ्तार किया था, जिससे अस्पताल में सभी लोग चौंक गए थे. एजेंसियों ने स्टाफ से अदील के व्यवहार और संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बारे में पूछताछ की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

गिरफ्तार डॉक्टर अदील के निकाह में यूपी से भी कई लोग गए थे (Photo: ITG)
अदील के निकाह का कार्ड... यूपी से भी शामिल हुए थे कई लोग, डॉक्टर से ही हुई शादी  
Dr. Adil
डॉ. अदील की शादी में गए थे साथी डॉक्टर बाबर, बोले- सामने फोन पर कश्मीरी में करते थे बात 
Threat
'साइन कर...', युवक को घर में घुसकर धमकाया 
delhi blast
10/11 धमाका: सहारनपुर के सनी की भी एंट्री, डॉक्टर परवेज को खरीदवाई थी शोएब को शादी में मिली कार 
men in a room
'कागज पर साइन कर...' घर में घुसकर धमकाया, मना किया तो सड़क पर घसीटा, VIDEO 

डॉ. बाबर ने डॉक्टर अदील की कश्मीर में हुई शादी को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि अस्पताल से चार लोग शादी में गए थे और वह खुद भी शामिल थे. वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य और पारंपरिक था, उन्हें किसी भी तरह की गलत गतिविधि का आभास नहीं हुआ.  उन्होंने बताया कि अदील की पत्नी भी एमडी डॉक्टर और समझदार महिला हैं. डॉ. बाबर ने कहा, अदील बहुत पढ़ा-लिखा और कुशल डॉक्टर था, इसलिए यकीन करना मुश्किल है कि इतना शिक्षित व्यक्ति ऐसी हरकत में शामिल हो सकता है. 

Advertisement

डॉ. बाबर ने खुद को सहारनपुर के सरसावा का निवासी बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और अस्पताल के समस्त स्टाफ व डॉक्टरों से पूछताछ की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को जब भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, वे पूरा सहयोग करेंगे. बाबर ने उम्मीद जताई कि सच जल्द सामने आएगा और बेगुनाहों पर किसी तरह का दाग नहीं लगेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement