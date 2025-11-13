'बहुत पढ़ा-लिखा डॉक्टर था अदील, केवल पेशेवर रिश्ते रहे', सहारनपुर के साथी डॉ. बाबर ने आतंकी कनेक्शन पर तोड़ी चुप्पी

यूपी के सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के डॉ. बाबर ने अपनी गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं. डॉ. बाबर, जो अपने सहकर्मी डॉ. अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए हैं. उन्होंने कहा कि उनका और अदील का रिश्ता केवल पेशेवर था.

बाबर ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अदील ने मार्च में ही जॉइन किया था. उनका और डॉ. अदील का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था. अदील का स्वभाव हमेशा मिलनसार और पेशेवर रहा, जिसकी मरीजों या स्टाफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई.

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सहारनपुर की लोकल पुलिस ने मिलकर डॉ. अदील को गिरफ्तार किया था, जिससे अस्पताल में सभी लोग चौंक गए थे. एजेंसियों ने स्टाफ से अदील के व्यवहार और संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बारे में पूछताछ की थी.

डॉ. बाबर ने डॉक्टर अदील की कश्मीर में हुई शादी को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि अस्पताल से चार लोग शादी में गए थे और वह खुद भी शामिल थे. वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य और पारंपरिक था, उन्हें किसी भी तरह की गलत गतिविधि का आभास नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि अदील की पत्नी भी एमडी डॉक्टर और समझदार महिला हैं. डॉ. बाबर ने कहा, अदील बहुत पढ़ा-लिखा और कुशल डॉक्टर था, इसलिए यकीन करना मुश्किल है कि इतना शिक्षित व्यक्ति ऐसी हरकत में शामिल हो सकता है.

डॉ. बाबर ने खुद को सहारनपुर के सरसावा का निवासी बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और अस्पताल के समस्त स्टाफ व डॉक्टरों से पूछताछ की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को जब भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, वे पूरा सहयोग करेंगे. बाबर ने उम्मीद जताई कि सच जल्द सामने आएगा और बेगुनाहों पर किसी तरह का दाग नहीं लगेगा.

