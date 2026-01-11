scorecardresearch
 
'मेरा ड्रीम है, एक दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में...', बोले कथावचक देवकी नंदन ठाकुर

कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बुलंदशहर में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर बयान देते हुए कहा कि उनका सपना है कि एक दिन इन देशों में तिलकधारी और भगवाधारी व्यक्ति शासन करे. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं.

देवकी नंदन ठाकुर ने राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर बनने की बात दोहराई. (File Photo: ITG)
कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन दोनों देशों में कोई 'तिलकधारी और भगवाधारी व्यक्ति शासन करे'. इस दौरान उन्होंने हिंदू समाज, सनातन धर्म और देश की मौजूदा स्थिति पर भी टिप्पणी की.

बुलंदशहर में एक कार्यक्रम के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हमारा ड्रीम है. एक तिलकधारी और एक भगवाधारी एक दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में रूल करेगा.' कार्यक्रम के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती हैं. किसी और के पैसे से नहीं.

'यह देश मेरे राम और कृष्ण का है'

उन्होंने कहा, 'अगर मेरे माथे पर तिलक नहीं है तो तुम्हारे सिर पर भी टोपी नहीं होनी चाहिए. अगर वहां टोपी है, तो तिलक भी होगा. यह भारत मेरे राम और कृष्ण का देश है.' देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, 'हमारा काम समाज को जगाने का है. हमारा वोट सबको चाहिए लेकिन मरते हुए हिंदुओं का समर्थन कोई क्यों नहीं करता.'

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है. लेकिन जब मैंने क्रिकेट को लेकर एक बयान दिया, तो लोग मेरे पीछे पड़ गए.' उन्होंने कहा कि हमें सनातनियों का साथ देना है. राम मंदिर बन चुका है और कृष्ण मंदिर भी बनेगा. हम सब सनातन की भूमि पर ध्वजा रोहण करेंगे. 

'हम भक्त दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते'

देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, 'भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बनेगा और हमें इसकी शुरुआत आज से करनी होगी.' उन्होंने कहा, 'हमारा दायित्व है कि हम अपने घर में धर्म की स्थापना करें. आज समस्या यह है कि हम भक्त दिखना चाहते हैं लेकिन बनना नहीं चाहते.'

