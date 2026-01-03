चलती UP रोडवेज बस में मौत! यात्रियों के बीच बैठा रहा शव, कंडक्टर के छूते ही मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से कड़ाके की ठंड के बीच एक दुखद घटना सामने आई है. यूपी रोडवेज बस में सफर कर रहे एक युवक की बैठे-बैठे ही मौत हो गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को इसकी भनक तक नहीं लगी. युवक पूरी यात्रा के दौरान सीट पर बैठा रहा और किसी को भी उसकी तबीयत बिगड़ने का अंदाजा नहीं हुआ.

घटना शनिवार सुबह की है. जब बस लकहहू मोड़ बस स्टैंड पर पहुंची तो सभी यात्री उतर गए, लेकिन वह युवक अपनी सीट से नहीं उठा. इस पर बस कंडक्टर ने उसे उतरने के लिए हल्के से छूकर कहा, तभी पता चला कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

बस स्टैंड पर मचा हड़कंप

सूचना मिलने के बाद युवक की पहचान के लिए उसकी तस्वीर वायरल की गई. बस को वहीं से नजदीकी लार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

लार थाना प्रभारी संतोष कुमार ने फोन पर बताया कि सुबह करीब 9 बजे की यह घटना है. मृतक की पहचान छोटेलाल पासवान (45 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है. शव का पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया गया, क्योंकि परिवार पोस्टमार्टम कराने के इच्छुक नहीं था.

घर लौटते वक्त थम गई सांस

मृतक छोटेलाल पासवान लार थाना क्षेत्र के कस्बा के घारी वार्ड टोला सोनराबारी के निवासी थे. वे देवरिया शहर में एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. शनिवार सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद वे यूपी रोडवेज बस से अपने घर लार लौट रहे थे.

बस कंडक्टर के अनुसार, रावतपार गांव के गेट के पास उन्हें टिकट का बचा हुआ किराया भी लौटाया गया था और उस समय वह पूरी तरह सामान्य दिख रहे थे. लेकिन इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और बस में ही उनकी मौत हो गई.

परिवार में मातम

लार CHC अधीक्षक के मुताबिक मौत हार्ट अटैक या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है. उधर, परिवार को जैसे ही घटना की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया. पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुई इस मौत से पूरा इलाका गमगीन है.

