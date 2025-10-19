scorecardresearch
 

उसे शक था कि लड़की किसी और से बात करती है... सिरफिरे ने मिलने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

यूपी के देवरिया से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे ने शक के चलते 14 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी. उसे शक था कि लड़की किसी और लड़के से बात करती है. इसी शक ने उसे हैवान बना दिया. उसने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया, गला दबाकर हत्या की और फिर शव को गांव के तालाब में फेंक दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. महज शक के चलते एक सिरफिरे युवक ने 14 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को गांव के तालाब में फेंक दिया. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने आरोपी मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला थाना गौरीबाजार क्षेत्र के ग्राम रतनपुर का है. 14 अक्टूबर को गांव के एक पोखरे में एक किशोरी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. जांच के दौरान लड़की की पहचान की गई.

दरअसल, लड़की 12 अक्टूबर से लापता थी. लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी को गांव के ही एक युवक मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन बहला-फुसलाकर ले गया है. दो दिन बाद लड़की की लाश तालाब में मिली.

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग का खूनी अंत! पश्चिम बंगाल में कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

थाना गौरीबाजार पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और शक के दायरे में आए आरोपी मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरू में आरोपी गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सख्त पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया.

पूछताछ में मुंशी ने बताया कि वह मृतका से प्रेम करता था, लेकिन उसे शक था कि लड़की किसी और लड़के से बात करती है. इसी शक में उसे गुस्सा आ गया. उसने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और झगड़े के दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह शव को गांव के तालाब में फेंक आया, ताकि किसी को संदेह न हो.

पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है. सीओ हरिराम यादव ने बताया कि थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.

