प्रेम प्रसंग का खूनी अंत! पश्चिम बंगाल में कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बंगाल के कृष्णनगर में कॉलेज छात्रा ईशिता मलिक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली बेहद पास से मारा गया है. आरोपी हत्या कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस के शुरुआती जांच के अनुसार, ईशिता आरोपी को पहचानती थी.

कृष्णनगर में कॉलेज छात्रा ईशिता मलिक की हत्या (Photo: ITG/tapas sengupta)
कृष्णनगर में कॉलेज छात्रा ईशिता मलिक की हत्या (Photo: ITG/tapas sengupta)

पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कॉलेज छात्रा ईशिता मलिक की उसके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ईशिता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे. पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है. साथ ही एक संदिग्ध की पहचान की है, जो कि कांचरापाड़ा में पढ़ाई के दौरान ईशिता से परिचित हुआ था.

पुलिस के सूत्रों के अनुसार, दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2023 में ईशिता ने बात करना बंद कर दिया. आशंका है कि इसी विवाद को लेकर युवक ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया. 

पढ़ाई के लिए कर रही थी तैयारी

ईशिता एक होनहार छात्रा थी, जिसे 2023 में विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला मिला गया था. लेकिन उसने दाखिला लिया नहीं था, क्योंकि उसे NEET की तैयारी करने पर ध्यान देना था और अगले साल कॉलेज जाने की तैयारी करनी थी.

नजदीक से मारी गई गोली

आजतक के पास मृतक ईशिता की वीडियो भी है. लेकिन वीडियो इतनी खौफनाक है कि इसे दिखाया नहीं जा सकता. जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने बेहद पास से (प्वाइंट ब्लैंक रेंज) ईशिता को गोली मारी. 

यह भी पढ़ें: बंगाल: आसनसोल में कई आवारा कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारा, एक आरोपी गिरफ्तार

फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि घाव कितना गहरा है, कितनी बार हमला किया गया और घटना का पूरा विवरण सामने आ सके. पुलिस जल्द ही इस वारदात के संदर्भ में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की तैयारी में है.

पुलिस जांच जारी

कॉलेज छात्रा की उसके घर में ही घुसकर हत्या करने के मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोग डर और शोक के साथ इस घटना की निंदा कर रहे हैं. पूरे प्रदेश भर में इस हत्याकांड की चर्चा की जा रही है. पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

