चालीस साल बाद फैमिली में जन्मी बेटी... डीजे और कारों के काफिले के साथ परिजनों ने मनाया जश्न

हमीरपुर के मौदहा कस्बे में अंजुम परवेज उर्फ राजू और उनकी पत्नी निकहत फातिमा के घर 40 साल बाद बेटी का जन्म हुआ. इससे पूरे परिवार और मोहल्ले ने खुशियां मनाई गईं. नवजात बेटी को घर लाते समय परिवार डीजे की धुन पर झूमता रहा. इसी के साथ 12 स्कार्पियो गाड़ियों का काफिला साथ चलता रहा. यह अनोखा जश्न बुंदेलखंड क्षेत्र में बेटी के जन्म पर मनाया गया.

लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड में आमतौर पर बेटों के जन्म पर अधिक खुशी मनाई जाती है, जबकि बेटियों के जन्म पर कई परिवारों में मायूसी देखने को मिलती है. खेती और मजदूरी पर निर्भर इस क्षेत्र में सामाजिक सोच अब भी पूरी तरह नहीं बदली है. ऐसे माहौल में राजू और निकहत फातिमा का यह कदम समाज के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया.

परिवार का कहना है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं. हमारे घर में लंबे समय से कोई बेटा नहीं था. अल्लाह ने हमारी सुन ली और 40 साल बाद बेटी का जन्म हुआ. इसलिए इस खुशी को हम खुले दिल से मनाना चाहते थे. नवजात बेटी के जन्म पर परिवार ने मोहल्ले के लोगों को भी शामिल किया.

हमीरपुर के डॉक्टर अंशु मिश्रा ने इस पहल को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बीते तीन वर्षों में इस तरह का सार्वजनिक जश्न पहली बार देखने को मिला है. यह न सिर्फ परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बेटियों को सम्मान और महत्व देने का संदेश देता है.

जश्न के दौरान न केवल परिवार के सदस्य बल्कि मोहल्ले के लोग भी शामिल हुए. डीजे की धुनों और स्कार्पियो के काफिले के साथ नवजात को घर लाया गया. अंजुम परवेज और निकहत फातिमा की पहल ने यह संदेश दिया कि बेटी का जन्म समाज में गर्व और खुशी का मौका है. खुले दिल से मनाना चाहिए.

