'रवि किशन और संजय निषाद की जोड़ी पक्का कहीं दावत उड़ाकर आई है', CM योगी ने ली चुटकी

गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान सीएम योगी ने सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद की जमकर चुटकी ली. योगी ने मजाक में कहा कि कुश्ती मैदान में हो रही है और पसीना रवि किशन को मंच पर आ रहा है. उन्होंने तंज कसा कि ठंड में दोनों कहीं दावत उड़ाकर सीधे कार्यक्रम में आए हैं.

सीएम योगी ने रवि किशन और संजय निषाद की चुटकी ली (Photo- Screengrab)
यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बीजेपी सांसद रवि किशन की चुटकी ली. कुश्ती प्रतियोगिता के समापन पर मंच से बोलते हुए उन्होंने मंत्री संजय निषाद को भी लपेटे में ले लिया. सीएम योगी ने कहा कि कुश्ती यहां सामने हो रही है और पसीना रवि किशन को मंच पर आ रहा है. 

सीएम ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि इतनी ठंड में रवि किशन और संजय निषाद बाहर नहीं निकलते. लगता है आज कहीं खाने पर मिले होंगे, वहीं से दोनों की जोड़ी निकल पड़ी इधर कार्यक्रम में. यहां आकर उनकी ठंड दूर हो गई. 

आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं. सोमवार सुबह रोजाना की तरह वो गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करने के बाद जनता दरबार पहुंचे और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनीं. साथ ही उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके बाद सीएम योगी ने रुद्राभिषेक कर महादेव से लोकमंगल की प्रार्थना की. हवन के साथ रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की.

फिर सीएम योगी कुश्ती प्रतियोगिता के समापन के मौके पर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे और वहां पर एक बार फिर रवि किशन की चुटकी ली. हालांकि, इस चुटकी में इस बार रवि अकेले नहीं थे उनके साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी थे.

जनता को संबोधित करने के दौरान सीएम थोड़ा मजाकिया मूड में आ गए और बोले- कुश्ती वहां हो रही है और पसीना रवि किशन को यहां हो रहा है. इतनी ठंड में रवि किशन और संजय निषाद नहीं निकलते. आज कहीं खाने/दावत पर मिल गए होंगे, तो दोनों की जोड़ी निकल गई एकसाथ. सीएम का बयान सुनकर मौके पर मौजूद हंस पड़े. 

