महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे CM योगी, जाना रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष का हाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मेदांता पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती संत महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना. स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद महंत को मेदांता में भर्ती कराया गया है. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. फिलहाल संत की हालत स्थिर बताई जा रही है.

X
फिलहाल संत की हालत स्थिर बताई जा रही है.(Photo: Samarth/ITG)
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और रामनगरी अयोध्या के वरिष्ठ संत महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. 87 वर्षीय महंत जी को बीते सोमवार रात से लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसके चलते उनकी हालत धीरे-धीरे गंभीर होती चली गई. करीब 30 घंटे तक कुछ भी खा-पी न पाने के कारण स्वास्थ्य को लेकर चिंता और बढ़ गई.

बुधवार सुबह श्रीराम अस्पताल के सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एस.के. पाठक ने महंत नृत्य गोपाल दास का परीक्षण किया. जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर करने की सलाह दी. इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया.

मेदांता में भर्ती, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी

श्रीराम हॉस्पिटल के डॉ. राम किशोर ने बताया कि महंत जी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जांच की. इसके बाद बिना देर किए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा गया. वहां उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती किया गया है.

मेदांता अस्पताल में 24 घंटे सेवा दे रहे डॉ. श्रेयस्कर गुप्ता ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत पिछले चार-पांच दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन बुधवार को हालत ज्यादा गंभीर नजर आई. पहले स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई और फिर स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेफर करने का फैसला लिया गया.

मुख्यमंत्री योगी ने जाना हाल, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

महंत नृत्य गोपाल दास के मेदांता में भर्ती होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने महंत जी का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके इलाज को लेकर जानकारी ली. साथ ही उन्होंने उनके बेहतर और समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इस दौरान महंत जी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास भी उनके साथ मौजूद रहें. फिलहाल मेदांता अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी सेहत को लेकर आगे की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----
