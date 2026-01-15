scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब CM योगी आदित्यनाथ से मासूम ने मांग ली चिप्स, बच्चे की फरमाइश ने जीत लिया दिल, Video Viral

मकर संक्रांति पर गोरखपुर प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई. इसी दौरान एक मासूम बच्चे से उनकी हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मासूम बच्चा सीएम से चिप्स खाने की बात कह रहा है. इस पर मुख्यमंत्री मुस्कराते नजर आए.

Advertisement
X
मासूम बच्चे की बात पर मुस्कराए सीएम योगी (Photo: Screengrab)
मासूम बच्चे की बात पर मुस्कराए सीएम योगी (Photo: Screengrab)

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे संपन्न हुई इस विशेष पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवावतार महायोगी से लोकमंगल और प्रदेशवासियों के सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की.

पूजा और दर्शन के दौरान एक भावुक और सादगी भरा दृश्य भी देखने को मिला. मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने एक मासूम बच्चा पहुंचा. बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे से सहज भाव में पूछा कि वह क्या खाओगे. इस पर बच्चे ने मासूमियत से कहा कि वह चिप्स खाएगा. बच्चे की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई. यह हल्का फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मासूम बच्चे से बातचीत के दौरान सीएम योगी के चेहरे पर आई मुस्कान

सम्बंधित ख़बरें

Badshah met cm yogi adityanath
योगी आदित्यनाथ से मिलकर बादशाह को मिली 'शांति', बोले- उनकी सबसे बड़ी ताकत...
Magh Mela 2024
माघ मेला के प्रमुख स्नानों पर नहीं होगा कोई VIP प्रोटोकॉल, CM योगी का फैसला
दिल्ली में बैठे 'दो नमूनों' पर योगी आदित्यनाथ के तंज का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। (File Photo: ITG)
योगी आदित्यनाथ के 'दो नमूने' वाले तंज पर हंगामा, अखिलेश यादव ने किया पलटवार
pm modi met up deputy cm yogi adityanath to discuss important issues
पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Yogi Adityanath highlights the importance of Vande Mataram in independence movement
UP विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, CM योगी ने बताया महत्व

गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बुधवार से ही प्रदेशभर में श्रद्धालु पवित्र धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आस्था व्यक्त कर रहे हैं. गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचे हैं.

Advertisement

चिप्स की फरमाइश ने जीत लिया लोगों का दिल, वीडियो वायरल

सीएम योगी ने बताया कि ठंड के बावजूद श्रद्धालु कई कई घंटे कतार में खड़े होकर खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं. दूर दूर से आए श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है और उन्हें विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी. उन्होंने प्रयागराज में संगम स्नान का भी उल्लेख किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर मिला और प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों पर आए श्रद्धालुओं का उन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement