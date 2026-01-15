जब CM योगी आदित्यनाथ से मासूम ने मांग ली चिप्स, बच्चे की फरमाइश ने जीत लिया दिल, Video Viral

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे संपन्न हुई इस विशेष पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवावतार महायोगी से लोकमंगल और प्रदेशवासियों के सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की.

और पढ़ें

पूजा और दर्शन के दौरान एक भावुक और सादगी भरा दृश्य भी देखने को मिला. मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने एक मासूम बच्चा पहुंचा. बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे से सहज भाव में पूछा कि वह क्या खाओगे. इस पर बच्चे ने मासूमियत से कहा कि वह चिप्स खाएगा. बच्चे की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई. यह हल्का फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मासूम बच्चे से बातचीत के दौरान सीएम योगी के चेहरे पर आई मुस्कान

गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बुधवार से ही प्रदेशभर में श्रद्धालु पवित्र धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आस्था व्यक्त कर रहे हैं. गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचे हैं.

Advertisement

चिप्स की फरमाइश ने जीत लिया लोगों का दिल, वीडियो वायरल

सीएम योगी ने बताया कि ठंड के बावजूद श्रद्धालु कई कई घंटे कतार में खड़े होकर खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं. दूर दूर से आए श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है और उन्हें विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी. उन्होंने प्रयागराज में संगम स्नान का भी उल्लेख किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर मिला और प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों पर आए श्रद्धालुओं का उन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया.



---- समाप्त ----