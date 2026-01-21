scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SDM ने बीच सड़क बाइक सवार को जड़े थप्पड़, ड्राइवर ने भी साफ किया हाथ, VIDEO

चित्रकूट में एसडीएम राकेश पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एसडीएम एक बाइक सवार युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. घटना कथित तौर पर ओवरटेक करने को लेकर हुई. युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, जबकि एसडीएम ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए केवल चेतावनी देने की बात कही है.

Advertisement
X
SDM ने बीच सड़क बाइक सवार को जड़े थप्पड़, ओवरटेक करने पर भड़के थे अधिकारी (Photo:ITG)
SDM ने बीच सड़क बाइक सवार को जड़े थप्पड़, ओवरटेक करने पर भड़के थे अधिकारी (Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एसडीएम राकेश पाठक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एसडीएम बीच सड़क पर एक बाइक सवार युवक को रोकते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं. यह घटना कथित तौर पर उस समय हुई, जब युवक ने एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की.

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, एक बाइक सवार द्वारा ओवरटेक करने से नाराज एसडीएम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़वाकर युवक को रुकवाया. आरोप है कि पहले एसडीएम के ड्राइवर ने युवक के साथ बदसलूकी की और इसके बाद खुद एसडीएम ने युवक को थप्पड़ मारा. वीडियो में युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते और कान पकड़कर क्षमा याचना करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एसडीएम का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोग एक प्रशासनिक अधिकारी के इस व्यवहार को सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं. प्रशासन की ओर से भी अभी तक किसी जांच के आदेश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.  

सम्बंधित ख़बरें

IPS अनु बेनीवाल ने कार में निकाला डंडा.(Photo:Screengrab)
'तुम्हारे फूफा जी प्रेसिडेंट ही क्यों न हों...', IPS मैडम का रसूखदार को तगड़ा जवाब
महिला IPS अफसर ने रसूखदार को दिया तगड़ा जवाब
SDM Slap
गाड़ी ओवरटेक करने पर SDM ने जड़े थप्पड़
SDM slaps biker in Chitrakoot over overtaking incident
गाड़ी ओवरटेक करने पर गुस्साए SDM, बाइक सवार को जड़ा थप्पड़; Video
Couple commits suicide by hanging, family mourns (Representational Photo)
प्रेमी ने भेजा ऐसा वीडियो, प्रेमिका ने लगा ली फांसी, फिर खुद भी दी जान
Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement