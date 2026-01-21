SDM ने बीच सड़क बाइक सवार को जड़े थप्पड़, ड्राइवर ने भी साफ किया हाथ, VIDEO

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एसडीएम राकेश पाठक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एसडीएम बीच सड़क पर एक बाइक सवार युवक को रोकते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं. यह घटना कथित तौर पर उस समय हुई, जब युवक ने एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की.

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, एक बाइक सवार द्वारा ओवरटेक करने से नाराज एसडीएम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़वाकर युवक को रुकवाया. आरोप है कि पहले एसडीएम के ड्राइवर ने युवक के साथ बदसलूकी की और इसके बाद खुद एसडीएम ने युवक को थप्पड़ मारा. वीडियो में युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते और कान पकड़कर क्षमा याचना करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एसडीएम का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोग एक प्रशासनिक अधिकारी के इस व्यवहार को सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं. प्रशासन की ओर से भी अभी तक किसी जांच के आदेश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

