scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बागपत: 26 जनवरी की परेड में बच्चों से लगवाए 'नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर', टीचर समेत तीन पर FIR

उत्तर प्रदेश के बागपत में गणतंत्र दिवस पर नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाने का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ट्यूशन शिक्षक साहिल, उसके पिता रहमइलाही और एक अज्ञात युवक के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में बच्चों से “नारा-ए-तकबीर” के नारे लगवाए गए. हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई शुरू की है.

Advertisement
X
नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाए गए हैं. (Photo: Screengrab)
नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाए गए हैं. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत में गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र राष्ट्रीय पर्व पर नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक साहिल, उसके पिता रहमइलाही और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

“नारा-ए-तकबीर, बोलने को कहा
यह कार्रवाई थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव में 26 जनवरी को निकाले गए एक बिना अनुमति जुलूस को लेकर की गई है. जांच में सामने आया कि एक मुस्लिम शिक्षक ने गांव में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों को तिरंगा थमाकर परेड कराई और उनसे “नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर” के नारे लगवाए. जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और पुलिस को शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की.

विहिप पदाधिकारी आकाश त्यागी ने कहा कि गौना गांव में नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाए गए हैं, जो गंभीर मामला है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

नारे के बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: Screengrab)
गणतंत्र दिवस पर स्कूल में शिक्षक ने लगाए 'जिन्ना अमर रहे' के नारे, गिरफ्तार
innocent children made to chant religious slogans on republic day
बागपत में जुलूस के दौरान बच्चों से लगवाए गए मजहबी नारे
Religious slogans echoed with the tricolor
मासूम बच्चों से लगवाए तिरंगे के साथ मजहबी नारे, गणतंत्र दिवस के जुलूस का VIDEO वायरल
एक कप चाय पर टूटा रिश्ता (Photo: ITG)
एक कप चाय बनी तलाक की वजह, दूध कम पड़ा तो थाने पहुंच गए पति-पत्नी
injured child admitted to Bagpat district hospital (Photo - Screengrab)
मोहल्ले की तंग गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, मासूम के पेट में धंसी गोली

वहीं जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता मनुपाल बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह की गतिविधि किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. यह गजवा-ए-हिंद जैसी मानसिकता को दर्शाती है और दोषियों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और 299 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिहार में लगे 'जिन्ना अमर रहे' के नारे
गौरतलब है कि बिहार के सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड स्थित अभुवार उच्च विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विवादास्पद घटना सामने आई. ध्वजारोहण समारोह के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर “जिन्ना अमर रहें” का नारा लगाया. इस नारे के चलते समारोह हंगामा हो गया और शिक्षक, छात्र व अभिभावक सभी सकते में आ गए.

कुछ छात्रों ने घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जबकि अन्य लोगों ने विरोध दर्ज कराया. विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत किशनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस तरह के कृत्य से न केवल छात्रों में अनुशासन की भावना प्रभावित होती है, बल्कि राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को भी ठेस पहुँचती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement