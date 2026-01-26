लखनऊ में THAR के पहियों के नीचे 25 मिनट तक फंसा रहा कारोबारी, चीख-पुकार सुन बचाने दौड़े लोग, देखें- VIDEO

लखनऊ के पॉश इलाके विभूति खंड में एक थार गाड़ी ने कारोबारी पवन पटेल को कुचल दिया. यह हादसा तब हुआ जब आरोपी चालक कार को आगे-पीछे कर रहा था. इस दौरान पवन पटेल के दोनों पैर गाड़ी के पहियों के नीचे फंस गए और वह करीब 25 मिनट तक वहीं दबे रहे. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अफरा-तफरी के बीच कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला.

सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल कारोबारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

25 मिनट तक पहियों के नीचे मची चीख-पुकार

हादसे के वक्त मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी. बताया जा रहा है कि थार के नीचे दबे पवन पटेल दर्द से तड़पते रहे, लेकिन उन्हें निकालना आसान नहीं था. करीब 25 मिनट की कड़ी जद्दोजहद के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें गाड़ी के नीचे से निकाला जा सका. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और कारोबारी की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है.

पुलिस की कार्रवाई और हादसे की वजह

विभूति खंड पुलिस के मुताबिक, यह हादसा गाड़ी को बैक या आगे करने के दौरान लापरवाही की वजह से हुआ. इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी.

