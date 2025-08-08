बुलंदशहर में युवक ने लगाया ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा, वीडियो वायरल होते ही हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एक देशविरोधी वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में एक युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहा है, जबकि वीडियो बनाने वाला उसे बार-बार ऐसा न करने की बात कह रहा है. यह वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला गरमा गया.

वीडियो की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान अनस के रूप में हुई, जो थाना औरंगाबाद क्षेत्र के चरोरा मुस्तफाबाद गांव का रहने वाला है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

युवक ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी युवक ने देशविरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे. पुलिस ने वीडियो की जांच कर सत्यता की पुष्टि की और आरोपी को विधिक कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

वीडियो वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार

इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि देशविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.



