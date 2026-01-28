गोरखपुर: नाई को रईस समझ दिल दे बैठी किशोरी, इंस्टा पर स्टेटस लगाती 'BF मेरी जान', यूं हुई दरिंदगी का शिकार; खाकी पर गिरी गाज

यूपी के गोरखपुर में सोशल मीडिया की चमक-धमक से प्रभावित एक 14 वर्षीय किशोरी ने इंस्टाग्राम पर मिले नाई को अपना प्रेमी बनाया और उसके साथ घर छोड़ दिया. प्रेमी द्वारा छोड़े जाने के बाद होटल मालिक, मैनेजर और स्पा संचालक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया. यह घटना हाल के दिनों में तब सामने आई जब पुलिस ने किशोरी को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. किशोरी ने हाई-फाई जीवन की चाहत में यह कदम उठाया था, लेकिन आरोपियों ने उसकी स्थिति का लाभ उठाया. इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज समेत कई कर्मियों को निलंबित कर दिया है.

सोशल मीडिया और हाई-फाई लाइफ का आकर्षण

किशोरी के पिता ड्राइवर हैं और मां घरों में सफाई करती हैं, लेकिन उसे यह सादगी पसंद नहीं थी. कक्षा 5 तक पढ़ी होने के बावजूद इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने के कारण वह अच्छी अंग्रेजी बोलती है. वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह लग्जरी जीवन जीना चाहती थी. इसी चाहत में उसने इंस्टाग्राम पर बने अपने दोस्त को 'मेरी जान' बताकर स्टेटस लगाया और उसे अमीर समझकर उसके साथ भाग निकली.

जब प्रेमी ने साथ छोड़ा और शुरू हुआ शोषण

किशोरी का प्रेमी पेशे से एक नाई था. जब वह किशोरी को लेकर होटल पहुंचा और बिल चुकाना भारी पड़ा, तो वह उसे अकेला छोड़कर भाग गया. किशोरी ने लोक-लाज के डर से घर जाने के बजाय उसी होटल में काम मांग लिया. होटल मैनेजर आदर्श पांडे और होटल मालिक अभय ने उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद स्पा सेंटर संचालक ने भी उसके साथ दरिंदगी की.

पुलिस का एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नय्यर के निर्देश पर पुलिस ने जाल बिछाया. पुलिस ने किशोरी को आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित निकाला. अब तक होटल मालिक अभय, मैनेजर आदर्श पांडे, स्पा मैनेजर अंकित कुमार और इंस्टाग्राम दोस्त समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. किशोरी ने कोर्ट में बयान देकर सभी के लिए सख्त सजा की मांग की है.

खाकी पर गिरी गाज

इस संवेदनशील मामले में लापरवाही बरतने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को सस्पेंड कर दिया गया है. उनके अलावा फर्टिलाइजर चौकी इंचार्ज, बेतियाहाता चौकी इंचार्ज और बड़हलगंज कस्बा इंचार्ज समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है. एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच जारी है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

