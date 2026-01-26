scorecardresearch
 
7 साल पहले पति ने छोड़ा तो मजदूरी कर पाले 2 बच्चे, आखिरकार टूट गई मां...बिजनौर में रुला देने वाली त्रासदी

बिजनौर में 7 सालों से पति के बिना रहकर अपने बल पर मेहनत से बच्चों की भूख मिटाने वाली मां टूट गई. महिला पारिवारिक कलह और टूटते हौसलों के बोझ तले दबकर फांसी लगाकर जिंदगी की जंग हार गई. पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

बिजनौर में रुला देने वाली त्रासदी (Photo: Representational image)
बिजनौर में रुला देने वाली त्रासदी (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुबारकपुर खादर से एक बेहद मार्मिक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह खबर पूरे इलाके को स्तब्ध कर देने वाली है, क्योंकि मृतका पिछले कई वर्षों से अकेले संघर्ष करते हुए अपने दो मासूम बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम थुरैला में हुई थी. शादी के कुछ वर्षों बाद पारिवारिक विवाद गहराते चले गए और बीते सात वर्षों से वह अपने पति से अलग रह रही थी. पति से अलगाव के बाद महिला अपने दोनों बच्चों- एक बेटे और एक बेटी के साथ अकेले रहकर मेहनत-मजदूरी कर जीवन की गाड़ी खींच रही थी. सीमित साधनों के बावजूद वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उम्मीदें संजोए हुए थी.

बताया गया कि मृतका का अपने ससुराल पक्ष से लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी मानसिक दबाव और जीवन की लगातार चुनौतियों के बीच उसने यह दर्दनाक कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट की टीम के साथ मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए  भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों की विधिवत पुष्टि की जा सके. फिलहाल मृतका के दोनों बच्चे अपने ननिहाल में नानी-नाना के घर सुरक्षित हैं, लेकिन मां की असमय मौत ने उनके जीवन में एक गहरा सन्नाटा छोड़ दिया है.

यह घटना समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है- अकेली महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक विवादों का समाधान और संकट के समय सहारे की कमी. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
