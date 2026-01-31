UP: शादी से पहले घर से उठी अर्थी, कार्ड बांटकर लौट रहे दो युवकों की मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन बाइक सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौके पर मौत

जानकारी के अनुसार बिजनौर निवासी बलराम की बड़ी बहन की शादी आगामी 8 फरवरी को होनी थी. शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. इसी बीच बलराम अपने दो दोस्तों अंकित और सोनू के साथ मिलकर रिश्तेदारों और परिचितों को शादी के कार्ड बांट रहा था. देर शाम कार्ड बांटकर तीनों दोस्त बाइक से अपने गांव लौट रहे थे.

बताया जा रहा है कि बिजनौर-हल्दौर मार्ग पर गोल बाग के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बलराम और उसके दोस्त अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया.

बहन की शादी से पहले भाई की मौत

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सोनू को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक अंकित के भाई कपिल कुमार ने बताया कि यह हादसा पूरे परिवार के लिए असहनीय दुख लेकर आया है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है.



