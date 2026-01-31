scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: शादी से पहले घर से उठी अर्थी, कार्ड बांटकर लौट रहे दो युवकों की मौत

बिजनौर में बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. शादी से पहले भाई की मौत से परिवार में मातम छा गया है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में दो युवकों की हुई मौत (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में दो युवकों की हुई मौत (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन बाइक सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौके पर मौत

जानकारी के अनुसार बिजनौर निवासी बलराम की बड़ी बहन की शादी आगामी 8 फरवरी को होनी थी. शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. इसी बीच बलराम अपने दो दोस्तों अंकित और सोनू के साथ मिलकर रिश्तेदारों और परिचितों को शादी के कार्ड बांट रहा था. देर शाम कार्ड बांटकर तीनों दोस्त बाइक से अपने गांव लौट रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Neighbor stole jewelry from a wedding home in bijnor
बिजनौर में शादी वाले घर से पड़ोसी ने चुराए जेवर
man stole at neighbour home
शादी वाले घर से पड़ोसी ने साफ किए जेवर, भरोसा से दी थी ध्यान रखने की जिम्मेदारी
man slapped and shot in bijnor
पहले बरसाए थप्पड़, फिर मार दी गोली... बिजनौर में सरेआम गुंडागर्दी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
man attacked by brother in law
बहन की लव मैरिज का ऐसा गुस्सा... भाई ने जीजा को सरेआम मारी गोली
दाल बनी शख्स की मौत की वजह! 

बताया जा रहा है कि बिजनौर-हल्दौर मार्ग पर गोल बाग के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बलराम और उसके दोस्त अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया.

बहन की शादी से पहले भाई की मौत

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सोनू को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

Advertisement

घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक अंकित के भाई कपिल कुमार ने बताया कि यह हादसा पूरे परिवार के लिए असहनीय दुख लेकर आया है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement