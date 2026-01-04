बिजनौर: सगे भाई ने 4 लाख की सुपारी देकर किसान की कराई हत्या, पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में दिनदहाड़े किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. थाना स्योहारा क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में हुई इस सनसनीखेज वारदात में मृतक का सगा छोटा भाई ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा 12 घंटे से भी कम समय में कर दिया, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय राहुल पुत्र सतपाल के रूप में हुई थी. जानकारी के मुताबिक, राहुल चिन्नी मिल में गन्ना डालने के बाद अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई थी.

पारिवारिक विवाद से जन्मी खौफनाक साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक पारिवारिक साजिश थी. पुलिस के मुताबिक, राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने ही अपने बड़े भाई की हत्या के लिए बदमाशों को चार लाख रुपये की सुपारी दी थी. दोनों भाइयों के बीच कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दुष्यंत ने यह खतरनाक कदम उठाया.

इतना ही नहीं, दुष्यंत ने ही बदमाशों को राहुल की पूरी लोकेशन दी थी, ताकि वह सही समय पर वारदात को अंजाम दे सकें. पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश पूरी तरह से पहले से रची गई थी और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया.

मुठभेड़ में बदमाश घायल, इलाज जारी

हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी. इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाशों के पैर में लगी, जिससे वे घायल हो गए. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

इस पूरे मामले में पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई की सराहना की जा रही है. एक ओर जहां सगा भाई ही भाई का हत्यारा निकला, वहीं दूसरी ओर 12 घंटे के भीतर केस का खुलासा कर पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच की जा रही है.

