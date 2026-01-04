scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनौर: सगे भाई ने 4 लाख की सुपारी देकर किसान की कराई हत्या, पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिनदहाड़े किसान राहुल की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. स्योहारा थाना क्षेत्र में हुई वारदात में मृतक का सगा छोटा भाई दुष्यंत ही हत्यारा निकला. पुलिस के अनुसार, भाई ने 4 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई और लोकेशन दी.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Ritik Rajput/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Ritik Rajput/ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में दिनदहाड़े किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. थाना स्योहारा क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में हुई इस सनसनीखेज वारदात में मृतक का सगा छोटा भाई ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा 12 घंटे से भी कम समय में कर दिया, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय राहुल पुत्र सतपाल के रूप में हुई थी. जानकारी के मुताबिक, राहुल चिन्नी मिल में गन्ना डालने के बाद अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई थी.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में झूठी फायरिंग की साजिश का खुलासा, भाई को गोली मारकर दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा, ऐसे खुली पोल

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने दोनों भाई को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
UP: किसी और को फंसाने के लिए सलमान ने भाई को मार दी गोली, एक गलती से ऐसे खुली पोल
Salim shot his brother Nawazish in the shoulder to frame him in a false case
झूठी फायरिंग की साजिश का खुलासा, भाई को गोली मारकर दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा, ऐसे खुली पोल
a deranged young man held a girl hostage at knifepoint
बाजार में शॉपिंग करने आई नाबालिग बच्ची के गर्दन पर चाकू रखकर बनाया बंधक, वीडियो वायरल
पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है (Photo ITG)
बिजनौर में 4 डिग्री तापमान में हैवानियत... दबंगों ने दो भाइयों को बीच सड़क पर लिटाकर पीटा, Video वायरल
पुलिस को चॉकलेट का पैकेट दिखाता बच्चा.(Photo:Screengrab)
सिंगापुर से लौटे इंजीनियर के घर चोरी, बच्चों की चॉकलेट भी खा गए चोर

पारिवारिक विवाद से जन्मी खौफनाक साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक पारिवारिक साजिश थी. पुलिस के मुताबिक, राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने ही अपने बड़े भाई की हत्या के लिए बदमाशों को चार लाख रुपये की सुपारी दी थी. दोनों भाइयों के बीच कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दुष्यंत ने यह खतरनाक कदम उठाया.

Advertisement

इतना ही नहीं, दुष्यंत ने ही बदमाशों को राहुल की पूरी लोकेशन दी थी, ताकि वह सही समय पर वारदात को अंजाम दे सकें. पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश पूरी तरह से पहले से रची गई थी और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया.

मुठभेड़ में बदमाश घायल, इलाज जारी

हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी. इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाशों के पैर में लगी, जिससे वे घायल हो गए. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

इस पूरे मामले में पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई की सराहना की जा रही है. एक ओर जहां सगा भाई ही भाई का हत्यारा निकला, वहीं दूसरी ओर 12 घंटे के भीतर केस का खुलासा कर पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement