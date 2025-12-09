बिजनौर: नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर रेप किया, वीडियो दोस्त को भेजा, दोस्त ने कर दिया वायरल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त कर लिया.

पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला

पीड़िता द्वारा 06 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर में दी गई तहरीर के अनुसार, आरोपी अमर पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम गंज, थाना कोतवाली शहर ने शादी का लालच देकर उसके साथ गलत कार्य किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. आरोप यह भी है कि बाद में अमर और उसका साथी विशाल कुमार ने यह आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 1007/2025 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस, धारा 67(बी) आईटी एक्ट, 3/4 पॉक्सो एक्ट, और धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.

आरोपी अमर मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार

पुलिस ने 09 दिसंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए आरोपी अमर को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से वही मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसे घटना में इस्तेमाल किया गया था. मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है.

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया है. स्थानीय लोग आरोपी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.

