हनुमान मंदिर के बाद मां शेरावाली की परिक्रमा करता दिखा कुत्ता, श्रद्धालु बोले- भगवान का चमत्कार

बिजनौर के नंदपुर गांव के प्राचीन मंदिर में एक कुत्ता हनुमान जी और देवी मां की मूर्ति की परिक्रमा करता दिखा. वीडियो वायरल होने के बाद इसे आस्था और चमत्कार से जोड़ा जा रहा है. वहीं मेडिकल टीम ने इसे बीमारी या चोट का मामला बताया है. पुलिस ने शांति की अपील की है.

हनुमान मंदिर के बाद कुत्ते ने की मां शेरावाली की परिक्रमा (Photo: Screengrab)
बिजनौर जनपद में इन दिनों एक हैरान कर देने वाला मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. नगीना तहसील के गांव नंदपुर स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर में एक कुत्ता पहले हनुमान जी की मूर्ति और अब देवी मां की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आ रहा है. यह नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आस्था, चमत्कार और रहस्य से जोड़कर देख रहे हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, बीते दिन तड़के करीब चार बजे से कुत्ता मंदिर में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर लगातार घूमता रहा. यह सिलसिला कई घंटों तक चला. इसके बाद अब वही कुत्ता मंदिर परिसर में स्थापित देवी मां की मूर्ति की भी परिक्रमा करता दिखाई दिया. कुत्ते का यह व्यवहार लोगों के लिए कौतूहल और हैरानी का विषय बन गया है.

मंदिरों में परिक्रमा करता कुत्ता देख हैरान लोग

वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी.आसपास के गांवों से भी लोग इस अनोखे दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ते के इस व्यवहार के बाद कई लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने लगे हैं. कुछ श्रद्धालु इसे शुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी दैवीय संदेश से जोड़कर देख रहे हैं.

हालांकि इस पूरे मामले का एक मेडिकल पहलू भी सामने आया है. ग्रामीणों की सूचना पर एक मेडिकल टीम मंदिर पहुंची और कुत्ते की जांच की. ग्रामीणों के मुताबिक, डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि कुत्ते के दिमाग में किसी तरह की बीमारी हो सकती है या उसके सिर में कोई अंदरूनी चोट लगी हो. इसी वजह से वह बार बार एक ही दिशा में घूम रहा है.

आस्था और विज्ञान आमने सामने

मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है. फिलहाल कुत्ते का यह असामान्य व्यवहार बिजनौर में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, जहां आस्था और विज्ञान के तर्क आमने सामने नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
